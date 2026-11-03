10 تريليونات دولار تمويلات الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات

حذر إيمانويل رومان، الرئيس التنفيذي لشركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت»، من احتمال وصول التمويلات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي إلى مستويات مفرطة، مع توقعات ببلوغها نحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح رومان خلال قمة الاستثمار العالمي التي تنظمها سلطة النقد في هونج كونج، الثلاثاء، أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى تمويلات سنوية بنحو تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتغطية النفقات الرأسمالية اللازمة لتطوير البنية التحتية والتوسع في هذا القطاع.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المعروفة بـ «بيمكو»، أن حجم التمويلات المتوقع قد يصبح مفرطًا في نهاية المطاف، محذرًا من أن القطاع سيواجه تراجعًا في مرحلة ما، قد يؤدي إلى تعثر بعض الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لـ «بلومبرج».

وأشار إلى أن هذا التراجع قد يكون مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، أو تفاقم أزمة اقتصادية في منطقة اليورو.