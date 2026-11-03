دبي ترسّخ مكانتها عاصمة عالمية للتصميم بافتتاح مركز جديد لـ «زوما»

تواصل دبي تعزيز مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لقطاعات التصميم والإبداع والعمارة الداخلية، مستفيدة من بيئة أعمال متطورة ومشاريع عقارية وضيافة فاخرة تدفع الطلب على الحلول التصميمية المبتكرة والمخصصة. وفي هذا الإطار، أعلنت «زوما ديزاين كونسلتنتس» (Zuma Design Consultants)، وهي استوديو تصميم فاخر يتخذ من دبي مقراً له، عن افتتاح مركزها الجديد لتجربة التصميم (Design Experience Centre) في مقرها الرئيسي بدبي. وقد صُمم المركز ليكون وجهة تفاعلية تجمع المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمطورين العقاريين والعملاء الأفراد، وتتيح لهم استكشاف مجموعات الاستوديو المتنوعة، والتعرف عن قرب على الخامات المستخدمة ومستوى الحرفية والإتقان الذي يميز أعماله.

وفي هذا السياق، قالت ماليكا راو، الشريكة المؤسسة في زوما ديزاين كونسلتنتس: «لطالما انطلقنا في «زوما» من إيمان راسخ بأن السجاد يشكل جزءاً أساسياً من الهوية التصميمية لأي مساحة، وليس مجرد عنصر يُضاف في المراحل النهائية. ومن خلال المركز الجديد لتجربة التصميم، حرصنا على توفير بيئة تتيح للعملاء والمتخصصين في مجال التصميم التعرف عن قرب على هذه الفلسفة واستكشاف أبعادها. ويمثل المركز امتداداً طبيعياً لمسيرة تطور «زوما»، وخطوة مهمة نحو تقديم تجربة أكثر تميزاً وتفاعلاً لعملائنا».

من جانبه، قال زوبين راو، الشريك المؤسس في زوما ديزاين كونسلتنتس: «عندما بدأنا العمل على مشاريع السجاد في دبي، لمسنا فرصة لتعزيز التكامل بين الرؤية التصميمية والخبرات التصنيعية. ولا يزال هذا المبدأ يشكل جوهر عملنا، سواء في تصميم سجادة مخصصة لمسكن خاص أم تقديم حلول لمشاريع الضيافة واسعة النطاق. ونواصل التركيز على جودة الخامات والدقة والحرفية العالية، لضمان انسجام كل قطعة مع طابع المساحة التي صُممت من أجلها وتلبية متطلباتها».