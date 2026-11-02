دبي تعزز زخمها السياحي عالمياً خلال سوق السفر في لندن

يشهد قطاع السياحة والسفر العالمي نمواً متواصلاً مدعوماً بارتفاع الطلب على الرحلات الدولية، وتوسع حركة السفر للأعمال والترفيه، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتنوع منتجاتها السياحية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، وفي هذا الإطار تتجه المؤسسات الفندقية إلى تعزيز حضورها الدولي، من خلال بناء الشراكات والتواصل المباشر مع منظمي الرحلات وشركاء القطاع لاستقطاب مزيد من الزوار، ودعم نمو الحركة السياحية.

وفي هذا السياق يواصل البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا تعزيز حضورهما على الساحة الدولية، من خلال التواصل الاستراتيجي مع منظمي الرحلات السياحية والمتخصصين في قطاع السفر وشركاء الصناعة، إلى جانب المشاركة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) لندن 2026.

وتعكس هذه المبادرات التزام الفندقين بتعزيز ثقة المسافرين، وتوطيد الشراكات القائمة، واستكشاف فرص أعمال جديدة، مع الترويج لدبي بوصفها وجهة آمنة ومرحبة وعالمية المستوى للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال.

وأكد أيمن عاشور، المدير العام لفندقي البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، أهمية الحفاظ على علاقات دولية قوية، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، التي يشهدها قطاع السفر.

وقال عاشور: «أصبحت الشراكات القوية والتواصل المفتوح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتتيح لنا لقاءاتنا الدولية فرصاً قيّمة لإعادة التواصل مع شركائنا في قطاع السفر، وفهم توقعات المسافرين المتغيرة، وتعزيز الثقة بدبي وجهة سياحية، فبفضل بنيتها التحتية عالمية المستوى، وتنوع تجاربها، وضيافتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ بالسلامة والأمن، تواصل دبي تقديم أسباب مقنعة تدفع المسافرين إلى زيارتها. ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع شركائنا لترسيخ هذه الثقة، وفتح آفاق جديدة للفرص المستقبلية».

وإلى جانب تعزيز العلاقات التجارية تتيح هذه اللقاءات فرصة للتعريف بتجارب الإقامة، وأسلوب الحياة المميزة، التي يقدمها الفندقان.