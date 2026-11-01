23 متأهلاً من الجهات الحكومية يتنافسون في نهائيات هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي

أعلنت أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني (Exploit3rs Cybersecurity Academy) استعداد 23 متسابقاً من الجهات الحكومية الإماراتية لخوض نهائيات «هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي»، التي تقام يوم 4 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، في مركز أدنيك أبوظبي، على أن يُقام حفل تكريم الفائزين في 5 نوفمبر.

وتنظم شركة «أدنوك» المسابقة بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضمن برنامج «CyberAware»، فيما تتولى أكاديمية «إكسبلويترز» تنفيذ المسابقة بمختلف مراحلها.

واستقطبت المسابقة تسجيل أكثر من 420 متخصصاً في الأمن السيبراني من الجهات الحكومية في دولة الإمارات، للتنافس في تحديات عملية تركز على أمن قطاع الطاقة، والتهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية.

بيئة محاكاة متكاملة لاختبار جاهزية الدفاع السيبراني

وطورت أكاديمية «إكسبلويترز» خصيصاً للمرحلة النهائية شبكة طاقة افتراضية تحمل اسم «HELIOS»، تحاكي بيئة البنية التحتية لقطاع الطاقة، بهدف إتاحة تجربة تدريبية عملية وآمنة للمشاركين لاختبار قدراتهم في اكتشاف الثغرات الأمنية والتعامل معها.

وتعمل الشبكة الافتراضية داخل مختبر تقني معزول بالكامل عن أي أنظمة تشغيلية فعلية، ولا تستند إلى أي بنية تحتية حقيقية، بما يوفر بيئة آمنة لتنفيذ التحديات السيبرانية دون التأثير على المنشآت أو الأنظمة الواقعية.

وسيخوض المتأهلون تحدياً عملياً يمتد لأربع ساعات، يتنافسون خلاله على اكتشاف الثغرات الأمنية المدمجة في الشبكة الافتراضية واستغلالها في إطار الاختبار، بما يعكس المهارات التي يحتاج إليها المتخصصون في الدفاع السيبراني لاستباق الهجمات الإلكترونية واكتشافها ومنعها، خصوصاً تلك التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

وقال جمعة الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني: «طورنا بيئة محاكاة متكاملة للبنية التحتية لقطاع الطاقة، تتضمن ثغرات أمنية مصممة مسبقاً، بهدف رئيسي يتمثل في توفير مساحة تدريبية آمنة تتيح لمتخصصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية الإماراتية اختبار قدراتهم الهجومية عملياً. وفي الرابع من نوفمبر، سيخوض أفضل المتأهلين هذه التجربة خلال أديبك، في سباق مع الزمن. فهذه هي الطريقة التي نُعد بها مدافعين سيبرانيين يدركون تماماً طبيعة الأنظمة التي تقع على عاتقهم مسؤولية حمايتها».

4 ساعات من المنافسة الفردية وتكريم الفائزين في «أديبك»

وتُقام المرحلة النهائية بنظام المنافسة الفردية، حيث يخوض كل متسابق التحديات بشكل مستقل على مدار أربع ساعات، مع عرض النتائج ومتابعة تقدم المشاركين بصورة مباشرة من خلال لوحة ترتيب إلكترونية حية.

ومن المقرر تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال حفل توزيع الجوائز الذي يُقام على منصة «أديبك» في 5 نوفمبر، تقديراً لمهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع التحديات السيبرانية المتقدمة.

420 مسجلاً في التصفيات الأولية

وسبقت المرحلة النهائية جولة تصفيات أولية أُقيمت عبر الإنترنت خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الماضي، باستخدام منصة التدريب السيبراني «Hacking Dungeon» التابعة لأكاديمية «إكسبلويترز».

وتضمنت التصفيات ثمانية تحديات عملية، صُممت لاختبار المهارات التقنية للمشاركين وقدراتهم على التعامل مع الثغرات الأمنية والتهديدات الرقمية، وصولاً إلى اختيار 23 متأهلاً لخوض المنافسة النهائية في أبوظبي.

«إكسبلويترز» تتولى التنفيذ الكامل للمسابقة

وتتولى أكاديمية «إكسبلويترز» تنفيذ جميع مراحل الهاكاثون، بدءاً من تسجيل المشاركين وإدارة التصفيات الإلكترونية، وصولاً إلى تطوير التحديات العملية وبيئة محاكاة البنية التحتية للطاقة، وإدارة لوحة النتائج المباشرة خلال النهائيات في مركز أدنيك أبوظبي.

وجرى تصميم جميع السيناريوهات والتحديات خصيصاً لأغراض التدريب والتقييم العملي، ضمن بيئات تقنية معزولة بالكامل عن الأنظمة التشغيلية الفعلية.

وتسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية التدريب التطبيقي في تطوير الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على فهم التهديدات الرقمية والاستعداد للتعامل معها، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تعتمد على أنظمة تقنية متقدمة.