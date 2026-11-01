رأس الخيمة تحتضن أول مشروع سكني لعلامة «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» عالمياً

أعلنت مجموعة «سوجي»، و«فنادق ومنتجعات ويندام» العالمية، عن شراكة استراتيجية لتطوير أول مشروع سكني يحمل علامة «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» على مستوى العالم، وذلك في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على دخول علامة «فيينا هاوس» إلى منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، بل تمثل أيضاً بداية مرحلة جديدة في مسيرتها العالمية، تتوسع خلالها من قطاع الفنادق إلى قطاع المشاريع التي تجمع بين السكن والخدمات الفندقية.

وجرى التوقيع رسمياً على اتفاقية تطوير مشروع «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام جزيرة المرجان»، خلال حفل أُقيم في دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الشركتين. وشارك في مراسم التوقيع من جانب «فنادق ومنتجعات ويندام» كل من ديميتريس مانيكيس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وغوفيند موندرا، رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما مثل مجموعة «سوجي» ياش ديشباندي، المدير التنفيذي للمجموعة.

وقال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: «إن تطوير أول مشروع سكني يحمل علامة «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» على مستوى العالم في جزيرة المرجان يعكس طموحنا إلى تحقيق نمو مدروس من خلال استقطاب الشركاء المناسبين والمفاهيم المبتكرة إلى رأس الخيمة. ويجمع المشروع بين معايير الضيافة العالمية والسكن، مستفيداً من المقومات الواعدة للجزيرة ومستجيباً لاحتياجات السوق. كما أنه يسهم في ترسيخ مكانة الجزيرة وجهة توفر قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين والإمارة على حد سواء».

من جانبه، قال عمران خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيسبي»: «تقدّم مجموعة «سوجي» «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» بوصفه فرصة استثمارية متميزة في جزيرة المرجان، فهو أول مشروع سكني يحمل علامة «فيينا هاوس» على مستوى العالم، ويجمع بين السكن والخدمات الفندقية بما يلبي تطلعات الراغبين في السكن والمستثمرين على حد سواء. وقد بدأت أعمال البناء في المشروع مبكراً، كما أنه سيكون المشروع الأول في جزيرة المرجان الذي يتيح التأجير قصير الأجل تحت مظلة علامة ضيافة معروفة عالمياً. ومن خلال هذه المزايا، تسعى مجموعة «سوجي» إلى تلبية اهتمام المستثمرين بالعقارات التي تحمل علامات فندقية مرموقة، وتوفر أسلوب حياة مميزاً وفرصاً لتحقيق عوائد من التأجير».

وأعلنت مجموعة «سوجي» أن مشروع «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» سيكون أول مشروع سكني يحمل علامة فندقية في جزيرة المرجان يتيح التأجير قصير الأجل، ما يعزز فرص تحقيق عوائد استثمارية مجزية.

وقال ديميتريس مانيكيس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «فنادق ومنتجعات ويندام»: «يمثل إطلاق مشروع «فيينا هاوس ريزيدنسز من ويندام» في جزيرة المرجان محطة مهمة في مسيرة العلامة، إذ يشهد دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع إطلاق أول مشروع سكني يحمل اسمها على مستوى العالم. وتجسد «فيينا هاوس» أسلوب الحياة الأوروبي من خلال تصاميم مدروسة بعناية، وارتباط وثيق بطابع المكان وهويته، وأجواء اجتماعية تنسجم بطبيعتها مع وجهات مثل جزيرة المرجان. كما أننا نفخر بالتعاون مع مجموعة «سوجي»، التي تتوافق رؤيتها طويلة الأمد واهتمامها بالتصميم مع توجهاتنا، وذلك للمضي قدماً في تحويل هذه المرحلة الجديدة إلى واقع ملموس وتوفير قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين على حد سواء».