«أو جولد» تضاعف قاعدة مستخدميها إلى مليوني مستخدم في 6 أشهر

أعلنت «أو جولد» (OGold)، عن تجاوزها حاجز مليوني مستخدم، بعدما ضاعفت قاعدة مستخدميها في غضون 6 أشهر فقط. يمثل هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تسهيل وصول المستهلكين إلى المعادن الثمينة وإتاحة تملكها أمام شريحة أوسع من المستهلكين العاديين.

يعكس هذا النمو التزام «أو جولد» (OGold) بجعل تملك المعادن الثمينة أكثر سهولة وفي متناول الجميع، عبر منظومة رقمية تمكن المستخدمين من شراء الذهب والفضة وبيعهما والادخار فيهما واسترداد الحيازات المدعومة بصورتها المادية، اعتباراً من درهم إماراتي واحد، مع إمكانية إجراء المعاملات والوصول إلى الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيق رقمي واحد. وإلى جانب المكاسب المحتملة التي قد تنتج عن التغيرات في أسعار المعادن الثمينة، توفر «أو جولد» (OGold) للمستخدمين فرصة كسب كميات إضافية من الذهب والفضة على الحيازات المستوفية للشروط، بعوائد سنوية تصل إلى 5 % على كل منهما. بذلك، فإن حيازة 100 غرام من الذهب المستوفي للشروط قد تحقق للمستخدم ما يصل إلى 5 غرامات إضافية خلال عام واحد.

تقدم «أو جولد» (OGold) حلولاً رقمية متكاملة لتملك الذهب والفضة. فالحيازات مدعومة بأصول مادية، ومحفوظة بأمان في خزائن مرخصة ومؤمنة، مع إمكانية استردادها مادياً على شكل سبائك وعملات من علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك SAM Precious Metals، وEmirates Gold، وPAMP، من خلال التوصيل أو الاستلام الشخصي. يستند التطبيق إلى تغطية تأمينية مقدمة للشركات والأفراد، إلى جانب التزامها بإطار عمل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إعطاء الأولوية لأمن الأصول وشفافية العمليات. وتعزيزاً لسهولة الاستخدام، تساهم بطاقة OGold Platinum Mastercard، المتوفرة بنسختين مادية وافتراضية، بتمكين العملاء من الاستفادة من قيمة حيازاتهم، في تجربة تربط بين الحفاظ التقليدي على الثروة وسهولة الوصول التي توفرها الحلول التكنولوجية الحديثة.

وفي هذا السياق، قال بندر العثمان، مؤسس شركة «أو جولد» (OGold): «منذ إطلاق التطبيق، تمثلت رؤيتنا في جعل تملك الذهب والفضة في متناول الجميع، وتحويل المعادن الثمينة من مجرد أصول تقليدية للحفاظ على الثروة إلى جزء لا يتجزأ من الممارسات المالية اليومية للأفراد». وأضاف: «يمثل وصول قاعدة مستخدمينا إلى مليوني مستخدم تأكيداً راسخاً على أهمية تلك الرؤية ودليلاً على الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا. ومع استمرارنا بتحقيق النمو، سنبقى ملتزمين بإعادة تعريف الطريقة التي يستخدمها الأفراد لتملك الذهب والفضة وتنمية حيازاتهم والوصول إليها من خلال الابتكار المستمر والشفافية وسهولة الوصول».

هذا وتعمل «أو جولد» (OGold) على تعزيز نموها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات رائدة، بما في ذلك «بوتيم» (Botim)، وتطبيق إدارة الثروات الذكية Valura.ai، و«موارد للتمويل» (Mawarid Finance)، و«ماستركارد» (Mastercard)، وشركة التكنولوجيا المالية (NymCard)، و«موني هاش» (MoneyHash) وغيرها، ما يعزز قدراتها ويرسخ حضورها في قطاع الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي أعقاب هذا الإنجاز، تواصل «أو جولد» (OGold) التركيز على تعزيز ثقة العملاء، وتوسيع محفظة عروضها ومنتجاتها في مجال المعادن الثمينة، وتسهيل فرصة تملك الذهب والفضة بوصفهما جزءاً من ممارسات الحياة المالية اليومية.