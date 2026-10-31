مركز بورشه الشارقة يدشّن حقبة جديدة من التجارب

كشف مركز بورشه دبي والمناطق الشمالية عن صالة عرضه في الشارقة بحلّتها الجديدة، مقدّماً مفهوم Destination Porsche للمرة الأولى في الإمارة. وقد صُممت الصالة لتكون وجهة تجمع عملاء بورشه وعشاقها في أجواء تمزج بين العمارة العصرية والتجارب المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات العملاء، مع التركيز على تعزيز الروابط بين أفراد مجتمع بورشه.

وقال عمر المثنو، المدير العام لمركز بورشه دبي والإمارات الشمالية: يقرّب مفهوم Destination Porsche عملاءنا وعشاق العلامة من بورشه ومن بعضهم بعضاً. ومن خلال إعادة تصميم مركز بورشه الشارقة، نوفر مساحة ترحيبية تتيح للزوار استكشاف سياراتنا والتواصل مع فريقنا والالتقاء ضمن مجتمع واحد.

ويأتي تجديد صالة العرض تجسيداً لرؤية Destination Porsche الرامية إلى تعزيز ارتباط العملاء بالعلامة. ويتميّز التصميم الداخلي للصالة بمرونته وقدرته على التكيّف مع احتياجات العملاء المختلفة. مع دمج أدوات رقمية متطورة تتيح التواصل والتفاعل معهم بطريقة أكثر مراعاة لتفضيلاتهم الفردية. كما يوفّر التصميم الجديد أجواءً ترحيبية تجمع مالكي سيارات بورشه الحاليين والعملاء المحتملين وعشاق العلامة.

وفي 18 أكتوبر 2026، احتفل المركز بافتتاح الصالة الجديدة في أمسية استثنائية عبّرت عن جوهر مفهوم Destination Porsche، من خلال مزيج من الفنون المعاصرة والموسيقى الحية وتجارب الطعام، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب المختارة بعناية في مختلف أرجاء المركز. واستُقبل الضيوف بالبخور والقهوة العربية، في لمسة جمعت بين حفاوة الترحيب وأصالة التقاليد المحلية، وأضفت طابعاً خاصاً على الأمسية.

وتألقت سيارة كايين الكهربائية الجديدة كلياً في قلب الفعالية، لتكون نجمة أمسية الافتتاح، حيث أتيحت للضيوف فرصة استكشاف أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ بورشه حتى اليوم والتعرّف عن قرب على تفاصيلها.

ويمثّل تجديد صالة العرض وفق مفهوم Destination Porsche بداية فصل جديد في مسيرة مركز بورشه الشارقة، بما يعزّز مكانته وجهةً للقاء والتواصل بين أفراد مجتمع بورشه في الإمارة.