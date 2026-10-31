الذهب والفضة يتعرضان للضغوط

تعرضت أسعار الذهب للضغوط مسجلة أدنى مستوى في عام، مسجلة خسارة شهرية ثانية على التوالي، بنسبة تراجع نحو 6% إلى 3885 دولاراً للأوقية. كذلك تعرضت الفضة لضغوط بيعية، لتستقر دون الـ50 دولاراً للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025 بانخفاض نسبته 18.3 %، في الوقت الذي عززت فيه أسعار الطاقة المرتفعة والمخاوف المستمرة من التضخم التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة.

وتعرض المعدن الأبيض لضغوط بيعية قوية خلال الجلسة الأخيرة من الشهر، الجمعة 30 أكتوبر، بعدما هبط بنسبة 5.93%، مسجلاً أدنى مستوى تسوية منذ نوفمبر 2025، ما عمّق خسائره الشهرية. وجاء التراجع بالتزامن مع قوة الدولار وارتفاع حالة الحذر في الأسواق المالية، وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي يقلص جاذبية المعادن النفيسة التي لا تدر عوائد دورية.