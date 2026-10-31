النفط يسجل مكاسب شهرية

سجل النفط مكاسب شهرية متفاوتة تحت ضغط حالة الترقب المرتبطة بمآلات حرب إيران، وفي ظل التصريحات الأمريكية في هذا السياق، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر، إلى 117.64 دولاراً للبرميل، بمكاسب بنسبة أكثر من 13.5 % خلال شهر أكتوبر. في الوقت نفسه ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 15 % خلال الشهر، لتصل إلى 104.12 دولارات للبرميل.

وتؤكد حصيلة أكتوبر أن المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات كانت المحرك الأبرز لصعود النفط، بعدما تجاوزت مكاسب الخامين القياسيين 13 %، ليختتم السوق شهراً اتسم بالتقلبات الحادة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل تدفقات الطاقة العالمية.