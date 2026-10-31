موجة هبوط تضرب العملات المشفرة في أكتوبر

شهدت سوق العملات المشفرة موجة تراجعات واسعة خلال تعاملات شهر أكتوبر، مع تعرض العملات الرئيسية لضغوط بيعية دفعت أسعارها إلى تسجيل خسائر شهرية متفاوتة، في ظل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، إلى جانب عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها بعض العملات خلال الربع الثالث من العام.

وتراجعت عملة بتكوين خلال تعاملات شهر أكتوبر، لتُنهي الشهر عند مستويات 77 ألف دولار، مسجلة خسارة شهرية بلغت 7.45 % في ظل الضغوط التي تعرضت لها سوق العملات المشفرة خلال الشهر.

وتُعد خسائر أكتوبر خامس تراجع شهري تسجله البتكوين منذ بداية عام 2026، كما تمثل أول خسارة شهرية للعملة بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، ما يشير إلى انعكاس مسار أدائها بعد موجة من الارتفاعات استمرت طوال الربع الثالث.

وعلى أساس الأداء منذ بداية العام، تراجعت البتكوين بنحو 11.5% لتظل في المنطقة الحمراء رغم المكاسب التي حققتها خلال ثلاثة أشهر متتالية، مع تعرضها لضغوط بيعية أعادت الأسعار إلى مستويات 77 ألف دولار مع نهاية أكتوبر.

كذلك أنهت عملة إيثريوم تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 2,244 دولاراً، مسجلة خسارة شهرية حادة بلغت 16.5 % لتكون من بين العملات المشفرة الأكثر تعرضاً للضغوط خلال الشهر. جاء هذا التراجع أيضاً بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب، امتدت من يوليو وحتى سبتمبر، لتسجل الإيثريوم أول خسارة شهرية منذ انتهاء تلك الموجة الصعودية، في إشارة إلى انعكاس أدائها خلال أكتوبر.

وتُعد خسائر أكتوبر خامس خسارة شهرية للعملة منذ بداية عام 2026، بعد التراجعات المسجلة في يناير وفبراير ومايو ويونيو، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق العملات المشفرة منذ بداية العام.

وإلى ذلك، أنهت عملة سولانا تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 96 دولاراً، مسجلة خسارة شهرية 18.4 %، وذلك بعد شهرين متتاليين من المكاسب في أغسطس وسبتمبر. وجاء تراجع أكتوبر لينهي موجة التعافي التي شهدتها العملة خلال الشهرين السابقين، مع تعرضها لضغوط بيعية دفعتها إلى تسجيل خسائر جديدة، ليصبح أكتوبر الشهر الثامن الذي تنهيه سولانا على تراجع منذ بداية عام 2026.

ويعكس أداء العملة المشفرة منذ بداية العام استمرار الضغوط على أسعارها، إذ لم تتمكن من تحقيق مكاسب شهرية سوى خلال أغسطس وسبتمبر منذ بداية العام، مقابل تسجيل خسائر في الأشهر الثمانية الأخرى، وفق بيانات «cryptorank».

كذلك أنهت عملة دوجكوين تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 0.0762 دولار، مسجلة خسارة شهرية بلغت 19.7 %، لتواصل تراجعها بعد شهرين متتاليين من المكاسب خلال أغسطس وسبتمبر. جاءت خسائر أكتوبر لتعكس عودة الضغوط البيعية على العملة المشفرة، بعد موجة التعافي التي شهدتها خلال الشهرين السابقين، لتسجل بذلك تراجعاً جديداً في أدائها خلال عام 2026. وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام، سجلت دوجكوين خسائر شهرية في 7 أشهر مقابل تحقيق مكاسب في 3 أشهر، ما يعكس غلبة الاتجاه الهبوطي على تحركاتها خلال العام الجاري.

أما على صعيد إكس آر بي، فقد سجلت مستوى 1.26 دولار في نهاية أكتوبر، بما يعني خسارة نسبتها 15.4 % خلال الشهر، بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أشهر في الربع الثالث من العام. حققت العملة المشفرة مكاسب شهرية في أربع مناسبات (أبريل ويوليو وأغسطس وسبتمبر)، بينما خيم اللون الأحمر على باقي الأشهر.