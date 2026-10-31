«آي كار V27».. قوة 449 حصاناً ومدى يصل إلى 995 كيلومتراً

تقدم سيارة «آي كار V27» مفهوماً يجمع بين التصميم الكلاسيكي للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتكنولوجيا الكهربائية المتقدمة، والقدرة على التعامل مع الطرق الوعرة، في محاولة لتلبية احتياجات السائقين الباحثين عن الأداء القوي والراحة والمرونة في الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة. وتعتمد السيارة على منظومة كهربائية مزودة بمحرك بنزين لتمديد مدى القيادة، تعرف باسم REEV، تتيح الاستفادة من استجابة المحركات الكهربائية وتسارعها السلس، مع تقليل الاعتماد على محطات الشحن خلال الرحلات الطويلة.

وتبرز السيارة بمواصفات لافتة، تشمل قوة إجمالية تصل إلى 335 كيلوواط، تعادل نحو 449 حصاناً، وتسارعاً من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوانٍ في الفئة الأعلى تجهيزاً، إلى جانب مدى قيادة إجمالي معلن يصل إلى 995 كيلومتراً، وفق البيانات الفنية الواردة في الكتيب.

وتتوفر «آي كار V27» بفئتين رئيسيتين هما «كلاسيك» و«فلاجشيب»، تختلفان في منظومة الدفع والأداء وبعض تجهيزات الراحة والسلامة. وتعتمد الفئة الأساسية على الدفع الخلفي بمحرك كهربائي بقوة 185 كيلوواط، أي نحو 248 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر. أما فئة «فلاجشيب»، فتأتي بنظام دفع رباعي كهربائي ذكي AWD، يتكون من محركين كهربائيين، بقوة 185 كيلوواط للمحرك الخلفي و150 كيلوواط للمحرك الأمامي، بإجمالي 335 كيلوواط، وعزم دوران للمحركين يبلغ 505 نيوتن متر. وتستطيع الفئة الأعلى التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوانٍ، مقابل 8.5 ثوانٍ للفئة الأساسية، ما يمنح السائق خيارات تتناسب مع احتياجاته بين الكفاءة والأداء الرياضي. ويبلغ تسارع السيارة 5.5 ثوانٍ، بينما يحدد جدول المواصفات الفنية الرقم عند 5.9 ثوانٍ لفئة «فلاجشيب».

وتستفيد السيارة من منظومة «Golden REEV» التي تجمع بين الدفع الكهربائي ومحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر يعمل على تمديد مدى القيادة. وتوفر فئة «كلاسيك» مدى قيادة كهربائياً يبلغ 95 كيلومتراً، يرتفع إلى 150 كيلومتراً في فئة «فلاجشيب». أما المدى الإجمالي المعلن، الذي يجمع بين الطاقة الكهربائية والوقود، فيصل إلى 991 كيلومتراً في الفئة الأساسية و995 كيلومتراً في الفئة الأعلى.

ويبلغ استهلاك الوقود المدمج المعلن 1.8 لتر لكل 100 كيلومتر في «كلاسيك»، مقابل 1.4 لتر في «فلاجشيب»، وفق ظروف الاختبار المعتمدة في الكتيب. وقد تختلف النتائج الفعلية بحسب حالة شحن البطارية وطبيعة الطريق وأسلوب القيادة.

وتعتمد «آي كار V27» تصميماً خارجياً يجمع بين الخطوط الصندوقية المستقيمة والطابع الكلاسيكي لسيارات المغامرات، مع لمسات عصرية تظهر في المصابيح الأمامية الدائرية بتقنية LED، والشبك الأمامي، والهيكل المرتفع. وتبلغ أبعاد السيارة 5,045 ملليمتراً طولاً، و1,976 ملليمتراً عرضاً، و1,894 ملليمتراً ارتفاعاً، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2,900 ملليمتر، وهي أبعاد تعزز حضورها على الطريق وتتيح مساحة رحبة داخل المقصورة. وتتوفر السيارة بستة ألوان خارجية، تشمل البرونزي الصحراوي، والأسود، والفضي الجليدي، والرمادي البازلتي، والأبيض، والأخضر الزمردي الداكن.

وتولي «آي كار V27» اهتماماً واضحاً بالقيادة خارج الطرق المعبدة، إذ تعتمد في فئة الدفع الرباعي على نظام ذكي لتوزيع العزم بصورة لحظية بين العجلات. كما توفر منظومة قيادة متعددة الأوضاع، تشمل الاقتصادي والمريح والرياضي والفردي، إلى جانب أوضاع للتضاريس المختلفة، مثل الطرق الزلقة والموحلة والرملية وغير المستوية. وتصل قدرة السحب المعلنة إلى 1.6 طن للمقطورات المزودة بالمكابح في الفئة الأعلى، بينما تبلغ 750 كيلوغراماً للمقطورات غير المزودة بالمكابح.

ومن المزايا العملية توفير خاصية V2L بقدرة تصل إلى 6 كيلوواط، التي تسمح باستخدام طاقة السيارة لتشغيل أجهزة كهربائية خارجية، بما يلائم التخييم والرحلات. وتضم السيارة أيضاً 49 مساحة تخزين، إلى جانب 39 نقطة أو واجهة مخصصة لتركيب المعدات والملحقات المختلفة.

وداخل المقصورة، تعتمد السيارة على مجموعة من التجهيزات الرقمية، تتصدرها شاشة مركزية قياس 15.4 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 8.88 بوصة. وتشمل التقنيات مساعداً صوتياً يعمل دون اتصال بالإنترنت ويدعم اللغة العربية والصينية، وشاحناً لاسلكياً للهاتف، وإمكانية التحكم في بعض وظائف السيارة عن بُعد باستخدام التطبيق.

وتوفر فئة «فلاجشيب» نظاماً صوتياً يضم 15 مكبر صوت، مقابل 8 مكبرات في «كلاسيك»، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية مزدوجة، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، ومقاعد أمامية مزودة بالتهوية، وذاكرة لمقعد السائق. وتشمل تجهيزات الراحة المشتركة نظام تكييف أوتوماتيكياً مزدوج المناطق، وزجاجاً عازلاً للصوت، ومسند ذراع أمامياً بوظيفتي التبريد والتسخين.

وتأتي «آي كار V27» بمجموعة من أنظمة السلامة النشطة ومساعدة السائق، أبرزها نظام المساعدة المتقدمة على القيادة من المستوى الثاني L2، الذي يتضمن مثبت سرعة متكيفاً، ومساعدة المحافظة على المسار، ونظاماً للمساعدة على التمركز داخل الحارة المرورية.

كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية رؤية معلنة تبلغ 540 درجة، ونظام لمراقبة النقطة العمياء، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام التحكم في الجر، ومساعد الكبح الطارئ، ونظام التحكم في ثبات الانقلاب. وتحصل الفئة الأعلى على سبع وسائد هوائية، مقابل ست في الفئة الأساسية، إلى جانب نظام مراقبة إرهاق السائق والمساعدة على الركن التلقائي.

وتعكس المواصفات المعلنة توجه «آي كار V27» نحو الجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية: الأداء الكهربائي القوي، والقدرة على قطع مسافات طويلة، والتجهيزات التي تناسب الرحلات والأنشطة الخارجية.

وتمنح منظومة الدفع الرباعي والقدرة على السحب وتشغيل الأجهزة الخارجية السيارة طابعاً عملياً يتجاوز الاستخدام التقليدي داخل المدن، بينما تعزز الشاشات الرقمية وتجهيزات الراحة حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع العصري.

وتتمثل أبرز نقاط قوة «آي كار V27» في جمعها بين قوة تصل إلى 449 حصاناً، ومدى إجمالي معلن يبلغ 995 كيلومتراً، وقدرات متنوعة للطرق الوعرة، ما يجعلها خياراً يستحق الاهتمام لدى الباحثين عن سيارة تجمع الاستخدام العائلي وروح المغامرة.