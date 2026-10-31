صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية يزيد حصته في «ماريكس»

أعلن صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، وهو شركة استثمارية مقرها أبوظبي ومملوكة بالكامل لمجموعة «إيدج»، عن توقيع اتفاقية مع شركة «سوفيرين غلوبال سوليوشنز ليمتد»، لزيادة حصته في شركة «ماريكس» والاستحواذ على حصة الأغلبية فيها، على أن تحتفظ شركة «سوفيرين غلوبال سوليوشنز ليمتد» بحصة أقلية.

وتتخذ «ماريكس»، المعروفة سابقاً باسم «سوفيرين غلوبال سولوشن ميدل إيست» من دولة الإمارات مقراً لها، وتتخصص في تصميم وإنتاج وتشغيل المركبات البحرية السطحية غير المأهولة ذاتية القيادة، وتوفير الحلول المتكاملة للعمليات البحرية.

وكان صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية استحوذ على حصة أقلية في «ماريكس» عام 2022، بهدف دعم تطوير النموذج الأولي للمركبة البحرية السطحية «ماريب-12»، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي منذ ذلك الحين.

جاء هذا الاستثمار انطلاقاً من ثقة الصندوق بقدرات الشركة وتقنياتها، وانسجاماً مع توجهاته الاستثمارية الرامية إلى تطوير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما يُسهم في بناء قدرات إستراتيجية متقدمة في الإمارات.

وتأتي الاتفاقية الجديدة امتداداً لهذا الاستثمار، وتجسيداً لالتزام الصندوق بدعم نمو قطاع التقنيات البحرية وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة إيدج لتطوير القدرات التكنولوجية والصناعية المملوكة لدولة الإمارات. ومع مواصلة الدولة توسيع قدراتها الإنتاجية في قطاع الطاقة، تتمتع «ماريكس» بمقومات تؤهلها لتلبية الطلب المتزايد على الحلول التي تسهم في رفع كفاءة العمليات البحرية.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، أعلن الصندوق عن استكمال «ماريكس» مرحلة تصميم «ماريب-24»، الجيل الجديد من المركبات البحرية السطحية غير المأهولة والمزوّدة بقدرات التشغيل الذاتي، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإنتاج في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

ويستند تطوير المركبة الجديدة إلى الخبرات التي اكتسبتها الشركة من خلال «ماريب-12»، التي تعمل منذ عدة سنوات وحصلت على التصنيف اللازم للتشغيل دون طاقم على متنها، ما يوفر قاعدة تقنية وتشغيلية راسخة لتطوير الجيل الجديد من مركباتها البحرية.

وصُممت «ماريب-24» لتنفيذ مهام بحرية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً، من بينها عمليات الفحص والصيانة والإصلاح تحت سطح البحر، والمسوحات الهيدروغرافية والجيوفيزيائية، إلى جانب تشغيل المركبات المخصصة للمهام البحرية المتقدمة والتي يتم التحكم بها عن بُعد.

وتشكّل عائلة «ماريب» من المركبات البحرية غير المأهولة جزءاً من منظومة متكاملة للتقنيات البحرية القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتجمع بين التشغيل عن بُعد والإمكانات القائمة على تحليل البيانات، مع إتاحة المجال لتطوير مستويات أعلى من التشغيل الذاتي مستقبلاً.

وفي هذا السياق، قال عبدالله ناصر الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: تنسجم زيادة استثماراتنا في شركة «ماريكس» مع إستراتيجية مجموعة «إيدج» للاستثمار في التقنيات المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج إذ ومن خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة، نتطلع إلى دعم المرحلة المقبلة من نموها، لا سيما في مجال تطوير قدرات الإنتاج المحلية، وتوسيع محفظة مركباتها البحرية غير المأهولة من الجيل الجديد، والمخصصة لتنفيذ أعمال المسح والدعم للعمليات البحرية.

وقال معتصم عودة، رئيس مجلس إدارة شركة «ماريكس»: نجحنا من خلال تشغيل «ماريب-12» في دولة الإمارات في إثبات كفاءة تقنيات المركبات البحرية غير المأهولة التي نطورها، وقدرتها على تنفيذ المهام في ظروف تشغيلية فعلية ومع استكمال تصميم «ماريب-24»، نستعد للانتقال إلى المرحلة التالية وصولاً إلى بدء الإنتاج ونحن على ثقة بأن هذه المركبة الجديدة ستُسهم في توسيع نطاق الحلول التي نوفرها لعملائنا، لا سيما الجهات التي تتطلب عملياتها مركبات أكبر حجماً وأكثر قدرة على تنفيذ المهام البحرية المعقدة.

وأضاف: نركز على تطوير حلول بحرية عملية تتيح إدارة العمليات من البر، وتحدّ من الحاجة إلى وجود الأفراد في المواقع البحرية، وتسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وبفضل الدعم المتواصل من صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، نتطلع إلى توفير هذه القدرات لشريحة أوسع من العملاء في دولة الإمارات والأسواق العالمية.

وقال جيروم باوليني، المساهم وعضو مجلس الإدارة في شركة «سوفيرين غلوبال سوليوشنز ليمتد»: بصفتنا أحد المساهمين في ماريكس منذ سنوات، نؤمن بأن استحواذ صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية على حصة الأغلبية، وما يصاحبه من استثمارات إضافية، سيُسهم في دعم تطور الشركة ونمو أعمالها، وهو ما يعكس التزامنا المشترك وثقتنا بتقنيات «ماريكس» والإمكانات التي تمتلكها لتلبية احتياجات سوق عالمية متنامية.

ومن المقرر الكشف عن «ماريب-24» للمرة الأولى خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أدنيك - أبوظبي، حيث ستُعرض المركبة ضمن جناح «ماريكس» في قاعة الخدمات اللوجستية والقطاع البحري.