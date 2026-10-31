وضع حجر أساس مشروع «سيرا جاردينز»

أعلنت شركة «فيجن» للتطوير العقاري رسميًا عن وضع حجر الأساس لمشروع «سيرا جاردينز باي فيجن»، إيذانًا ببدء الأعمال الإنشائية لأحدث مشاريعها السكنية، وتعزيزاً لحضورها المتنامي في مدينة دبي للإنتاج.

ويعد هذا ثالث مشاريع «فيجن» للتطوير العقاري في مدينة دبي للإنتاج، بعد مشروعين سابقين في المنطقة تم بيعهما بالكامل. وكان أحدثهما مشروع «فيستا باي فيجن» والذي بيعت جميع وحداته خلال أقل من سبع ساعات، محققاً مبيعات تجاوزت 350 مليون درهم، ومسجلاً رقماً قياسياً جديداً للشركة.

يأتي المشروع بتصميم معماري يتألف من طابق أرضي، وطابق مواقف، وثمانية طوابق سكنية، ويضم 246 وحدة سكنية متنوعة تشمل الاستوديوهات، والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى وحدات دوبلكس من ثلاث وأربع غرف نوم.

وصُمم المشروع ليقدم مفهوماً عصريًا للحياة المجتمعية، حيث يضم مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية والخدمية، تشمل مسبحًا، وناديًا رياضيًا، وسينما، ومناطق لعب للأطفال، ومنطقة للشواء، ومرافق للألعاب، واستراحة وسط الحدائق. كما ستُجهز الوحدات السكنية بتقنيات المنازل الذكية، بما في ذلك أجهزة التحكم الذكية بدرجات الحرارة والأقفال الذكية للأبواب، إلى جانب إطلالات على المساحات الخضراء في جميرا جولف إستيتس.

وقال المهندس مسعود الزرعوني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيجن» للتطوير العقاري: يمثل وضع حجر الأساس للمشروع خطوة مهمة أخرى في مسيرة النمو المتواصل لشركة فيجن للتطوير العقاري. لقد شهدت مشاريعنا في مدينة دبي للإنتاج طلبًا قويًا في السوق، ومع هذا المشروع، ينتقل تركيزنا الآن إلى مرحلة التنفيذ، لتقديم مستوى الجودة والتصميم والالتزام الذي يتوقعه عملاؤنا من «فيجن».