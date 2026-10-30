«بنك أوف أمريكا» يحذر من إشارة جديدة لفقاعة في وول ستريت

حذر محللو «بنك أوف أمريكا» من ظهور نمط جديد يشبه تحركات الأسواق قبيل انفجار فقاعة شركات الإنترنت مطلع عام 2000، يتمثل في الارتفاع الحاد لأسهم القطاعات الدفاعية، التي أصبحت من بين الأفضل أداءً في سوق الأسهم الأمريكية خلال عام 2026.

وأوضح البنك أن أسهم قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية والمواد الخام سجلت مكاسب قوية منذ بداية العام، بلغت 15% و12% و14% على التوالي، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص تعرضهم لمخاطر قطاع الذكاء الاصطناعي والبحث عن ملاذات أكثر أماناً في السوق.

كما تصدر قطاع الطاقة أداء السوق خلال العام، بمكاسب بلغت 52%، متجاوزاً مكاسب قطاع التكنولوجيا بنحو 20 نقطة مئوية، وإن كان هذا الصعود مدفوعاً بصورة أساسية بالحرب في الشرق الأوسط والارتفاع القياسي في أسعار النفط.

وأشار محللو البنك في مذكرة إلى أن هذا النمط سبق أيضاً قمماً تاريخية سابقة للأسواق، إذ تفوقت أسهم الرعاية الصحية والمواد لفترة وجيزة على مؤشر «إس آند بي 500» في يناير 2000، قبل أن تبدأ الأصول عالية المخاطر موجة هبوط واسعة مع انفجار فقاعة الإنترنت.