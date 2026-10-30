«فلوتفيغ» الألمانية تستعرض تقنيات متطورة خلال «غلفود للتصنيع»

تستعرض شركة «فلوتفيغ» الألمانية المتخصصة في تقنيات الفصل الميكانيكي، حلولها الصناعية المتطورة التي تساعد شركات الأغذية والمشروبات على تحسين عمليات الإنتاج وزيادة المردود والاستفادة المثلى من المواد الخام، وذلك خلال معرض «غولفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

وتتمتع «فلوتفيغ» بخبرة تزيد على 70 عاماً في مجال تقنيات الفصل الميكانيكي، حيث تطور وتصنع أجهزة الطرد المركزي الصناعية من نوع «ديكانتر»، وأنظمة الفصل عالية الدقة «سيباراتور»، وتقنية «تريكانتر»، إلى جانب حلول متكاملة مصممة لتلبية احتياجات التطبيقات الصناعية المختلفة.

ومع تزايد اهتمام شركات الصناعات الغذائية بتحسين التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، أصبحت تقنيات الفصل الميكانيكي تؤدي دوراً متنامياً في تطوير عمليات التصنيع الغذائي. وتساعد حلول «فلوتفيغ» الشركات على فصل المكونات القيّمة من المواد الخام، وتحسين تجانس المنتجات وجودتها، واستعادة المواد المفيدة من مخلفات الإنتاج وتيارات المعالجة الصناعية.

وتتيح أجهزة «ديكانتر» الفصل المستمر بين المواد الصلبة والسائلة، فيما توفر أجهزة «سيباراتور» عمليات فصل وتنقية دقيقة. أما تقنية «تريكانتر» فتتيح الفصل المتزامن لثلاثة أطوار، بما في ذلك المواد الصلبة وسائلان مختلفان، ما يجعلها مناسبة للتطبيقات الصناعية التي تتطلب هذا النوع من الفصل. وتسهم هذه التقنيات في زيادة المردود الإنتاجي وتقليل فاقد المواد الخام وتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع.

وقال دانيال أوبريست، مهندس المبيعات العالمي لقطاع المشروبات والألبان في شركة «فلوتفيغ»، والذي سيشارك ممثلاً عن الشركة في المعرض بدبي: تمثل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي سوقاً مهمة لتقنيات تصنيع الأغذية المتقدمة. ونتطلع خلال مشاركتنا في معرض غلفود للتصنيع 2026 إلى لقاء الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والتعرف على التحديات التي تواجه عملياتها الإنتاجية، واستعراض كيفية مساهمة تقنيات الفصل التي نطورها في تحسين الكفاءة وزيادة المردود الإنتاجي وتعزيز الاستفادة من الموارد القيّمة. وأضاف: «لا تمثل مشاركتنا في المعرض فرصة لاستعراض خبرات الهندسة الألمانية فحسب، بل تتيح لنا أيضاً تعزيز علاقاتنا مع عملائنا وشركائنا في المنطقة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون».