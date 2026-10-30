727 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» في 9 أشهر

أعلنت «أورينت للتأمين» عن نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بزيادة 10 % مقارنة بـ 658 مليون درهم في 2025، مدعومة بنمو مستمر في أبرز مؤشراتها المالية. ويعكس هذا الأداء متانة المركز المالي للشركة ومرونتها التشغيلية والتزامها بتحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق.

وبلغت إيرادات التأمين 8.05 مليارات درهم بزيادة 17% مقارنة بـ 6.90 مليارات درهم في عام 2025. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.46 مليارات درهم، بزيادة 7% مقارنة بـ 6.04 مليارات درهم في 2025. وسجل إجمالي الأصول 20.31 مليار درهم، بزيادة 15% مقارنة بـ 17.68 مليار درهم في 2025. أما إجمالي الاستثمارات بما في ذلك الأرصدة المصرفية فقد بلغ 12.70 مليار درهم، بزيادة 13% مقارنة بـ 11.24 مليار درهم في عام 2025.

وفي تعليقه على النتائج، قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا، ووضع العملاء في صميم أولوياتنا، فإننا نعزز قدرتنا على مواكبة تطورات السوق والبناء على النتائج الإيجابية التي حققناها.

وأضاف: تواصل «أورينت للتأمين» جهودها لتعزيز مكانتها في السوق، من خلال التركيز على الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير حلول تأمينية تلبي احتياجات العملاء. كما تواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية للارتقاء بتجربة العملاء وتبسيط العمليات، بما يدعم نمو أعمالها على المدى الطويل، ويحافظ على متانة مركزها المالي.