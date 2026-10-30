443 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 10 أشهر

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 443 مليار درهم خلال 10 أشهر، منها 268.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و174.8 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 129.9 مليار سهم عبر 8.7 ملايين صفقة.

وحصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في 10 أشهر بقيمة 60.98 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ17 مليار درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 11.8 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5770.73 نقطة، منخفضا بـ4.57% في 10 أشهر. ومنذ مطلع عام 2026، ارتفعت أسهم سلامة 229.2%، وسكون للتأمين 96.4%، ودبي للمرطبات 63.6%، وأمان 62.24%، والرمز كوربوريشن 38.9%، وزاد الوطنية الدولية القابضة 32.54%، ودو 27.55%، ودبي للتأمين 25.3%.

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9466.34 نقطة منخفضاً 5.27% منذ مطلع عام 2026. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 28.5 مليار درهم في 10 أشهر، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 22.4 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 20.15 مليار درهم.

وصعد في سوق أبوظبي منذ مطلع عام 2026 أسهم بنك الاستثمار 337.8%، ودار التأمين 133.63%، وعنان للاستثمار 132.8%، والظفرة للتأمين 75.1%، والشارقة للأسمنت 65.3%. وعلى مستوى شهر أكتوبر 2026، سيطرت على الأسواق المحلية حالة من الحذر في الأداء، إذ تراجع سوق دبي بنسبة 3.18%، فيما انخفض سوق أبوظبي بـ6%.