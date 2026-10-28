«كاسوميغاسيكي كابيتال» اليابانية: الإمارات أحد الأسواق الرئيسية لتوسع المشاريع العقارية

أكد محمد خليفة ماجد العبار الفلاسي، رئيس مجلس إدارة «كاسوميغاسيكي كابيتال» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإمارات تمثل أحد ثلاثة أسواق رئيسية في الاستراتيجية الدولية للمجموعة، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة، ونعتمد نمواً متدرجاً يبني سجلاً راسخاً قبل أي توسع. في دبي، ستكون مشاريعنا من القصور السكنية جاهزة قريباً، ولدينا عدد من المشاريع العقارية الجديدة التي سنعلن عنها في الوقت المناسب. أما على الصعيد الدولي، فقد بِيع مشروعنا في ميامي بقيمة نحو 477.1 مليون درهم، ولدينا مشاريع واعدة قيد الإنشاء في لندن.

وقال إن التطوير العقاري هو أولويتنا، تليه الضيافة والخدمات اللوجستية، فيما يبقى قطاع الرعاية الصحية على المدى الأبعد. وخلال السنوات الخمس المقبلة، نطمح إلى بناء منصة إقليمية متكاملة، وإلى إعداد هيكل صناديق استثمارية في المنطقة على غرار ما حققته المجموعة في اليابان.

وأضاف: تنطلق استراتيجيتنا من فلسفة المجموعة الأم: «تحويل التحديات إلى قيمة». فكل مشروع يبدأ بمرحلة دراسة للموقع، وللأشخاص الذين سيعيشون فيه، وللمشكلة التي ينبغي أن يعالجها، ولا نتخذ قرارات التصميم والمواد والتقنيات والتسليم إلا بعد اكتمال هذا الفهم، وهو ما نسميه «فن المعرفة». وما يميزنا أيضاً أن معاييرنا لا تتغير بتغير الفئة السعرية؛ فقد تمتد مشاريعنا عبر فئات وأنماط معمارية مختلفة، لكن مستوى الجودة والعناية يبقى واحداً. أما الفرص، فقد تعرّفنا إليها من موقع المستثمر، إذ تنشط المجموعة في دبي منذ عام 2022، واليوم ننتقل إلى التطوير بأول مشاريعنا في منطقة ميدان هورايزن، عند تقاطع شارع دبي – العين وشارع رأس الخور، بالإضافة إلى مشاريع القصور السكنية التي سنكشف تفاصيلها قريبًا.

وتابع: نلاحظ أن المشترين والمستثمرين في الإمارات باتوا يمنحون وزناً أكبر لجودة البناء، وكفاءة الاستخدام، والالتزام بمواعيد التسليم، وأداء العقار على المدى الطويل، إلى جانب الأولويات المعروفة كالتصميم والموقع. وهذه الاحتياجات تحدد طريقة عملنا منذ اليوم الأول؛ فكل مشروع يُصمَّم وفق موقعه والأشخاص الذين سيقطنونه، بمخططات تستغل المساحة بكفاءة، ومواد تُختار لقدرتها على تحمّل مناخ الإمارات من حرارة وغبار، وتصاميم تخفف أعباء الصيانة. ولأن قرار الشراء من أهم القرارات التي تتخذها أي عائلة، ولا ينبغي أن يُبنى على تصورات ثلاثية الأبعاد فقط، صممنا مركز مبيعاتنا ليتيح للمشتري التجول في الشقق النموذجية ولمس المواد بنفسه قبل أن يقرر.

وقال: نعتمد على ثلاثة عناصر. أولها المؤسسية: فالشركة الأم، كاسوميغاسيكي كابيتال، مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو منذ عام 2023 وتخضع للتدقيق الخارجي، وقد نمت القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها والأصول المُدارة من نحو 20.93 مليار درهم في فبراير 2026 إلى نحو 28.27 مليار درهم عبر 135 مشروعاً في أغسطس 2026، وهو نمو لافت خلال ستة أشهر فقط يعكس قوة المحفظة. وثانيها نموذج العمل؛ فالمجموعة لا تبني لتبيع ثم تغادر، بل تعتمد «منصة التدوير» التي تنقل الأصول من التطوير إلى الصناديق ثم إلى صناديق الاستثمار العقاري، ما يجعل أداء المبنى على مدى عقود مصلحة مباشرة لنا. وثالثها قيمنا اليابانية الثلاث: «هينشيتسو» أي الجودة، و«أنشين» أي راحة البال، و«كاكوشين» أي الابتكار. والميزة المستدامة لا تصنعها الإعلانات، بل مبانٍ تحافظ على قيمتها بعد عشر سنوات أو خمس عشرة سنة من تسليمها.

وأوضح أن الابتكار بالنسبة لنا هو «كاكوشين»: ابتكار في خدمة الإنسان لا ابتكار لذاته. لذلك لا نضيف أي تقنية ما لم تحسّن الحياة اليومية للساكن فعلاً، وسيكون معظم ابتكارنا غير مرئي: في كفاءة استغلال المساحة، وفي أداء المبنى في صيفه العاشر، وفي أنظمة تعمل بهدوء دون أن يشعر بها السكان. أما الاستدامة فنراها في متانة المبنى وطول عمره، لأن الأداء البيئي لأي مبنى يرتبط بمدة استمراريته بقدر ارتباطه بما يستهلكه من طاقة، كما نحرص على توفير المواد محلياً حيثما سمحت معاييرنا بذلك.