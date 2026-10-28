مجموعة الفطيم تُطلق Polestar 5 في الإمارات

أعلنت مجموعة الفطيم عن إطلاق سيارة Polestar 5 في الإمارات، وهي الطراز الرائد من فئة GT بأربعة أبواب من العلامة الأوروبية الوحيدة المتخصصة حصرياً في السيارات الكهربائية عالية الأداء. وتجمع السيارة بين ديناميكيات القيادة عالية الأداء والتقنيات المتطورة والفخامة المستدامة. وتُرسي السيارة، التي استُلهم تصميمها مباشرة من سيارة Precept النموذجية، معياراً جديداً ضمن فئتها، حيث جرى تطويرها استناداً إلى منصة من الألمنيوم المترابط هندسياً مع اعتماد نظام كهربائي متطور بجهد 800 فولت.

وتتميز السيارة بتصميم فريد من فئة GT، يركز على الكفاءة الديناميكية الهوائية مع معامل سحب يبلغ 0.24 فقط. ويجمع تصميمها بين المقدمة المنخفضة وخط السقف الانسيابي والنوافذ الزجاجية المسطحة المدمجة في الهيكل من دون إطارات، مع الحفاظ على رحابة المقصورة الداخلية. وتضم المقصورة مقاعد بتوزيع مرن يتسع لأربعة ركاب مع إمكانية استيعاب راكب خامس، وتغمرها الإضاءة الطبيعية عبر أكبر سقف زجاجي بانورامي تقدمه Polestar حتى الآن، إذ يزيد طوله على مترين ويبلغ عرضه 1.25 متر.

وتُقدم السيارة أداءً مذهلاً، وتتوفر بخيارين من حيث المواصفات؛ حيث تعتمد نسخة «Performance» على محرك أمامي طورته شركة ZF مقترن بمحرك خلفي طورته Polestar لتوليد قوة إجمالية تبلغ 650 كيلوواط (884 حصاناً) وعزم دوران قدره 1,015 نيوتن-متر، مما يتيح التسارع من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.2 ثانية فقط. أما نسخة «Dual motor» فتبلغ قوتها 550 كيلوواط (748 حصاناً)، ويصل عزم دورانها إلى 812 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.9 ثانية. وتعتمد كلتا النسختين على بطارية ليثيوم أيون بسعة 112 كيلوواط ساعة، مدمجة في هيكل «Polestar Performance Architecture»، مما يوفر مدى قيادة يصل إلى 678 كم (وفقاً لمعيار WLTP) لنسخة «Dual motor»، وما يصل إلى 558 كم لنسخة «Performance». كما توفّر البنية الكهربائية بجهد 800 فولت إمكانية الشحن الفائق السرعة بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة لا تتجاوز 22 دقيقة.

وتجمع هذه السيارة الكهربائية عالية الأداء بين الابتكارات الرقمية المتطورة والاختيار المدروس للمواد المستدامة. وتم تصميم مقصورة القيادة بما يراعي احتياجات السائق؛ إذ يرتكز على شاشة مركزية عمودية مقاس 14.5 بوصة تعمل بنظام التشغيل Android Automotive من Polestar مع دمج خدمات جوجل.

وفي إطار تعليقه على هذا الإطلاق، قال لوكاس بيليود، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي: يمثل إطلاق Polestar 5 محطة مهمة في مسيرة هذه العلامة التجارية بدولة الإمارات. وباعتبارها سيارة الأداء العالي الرئيسية من فئة GT، تجسد Polestar 5 أرقى إبداعات العلامة في مجالات التصميم والابتكار والاستدامة والأداء، كما تُقدّم خياراً جديداً ومميزاً للعملاء الباحثين عن سيارة كهربائية فاخرة تجمع بين الأداء المذهل والفخامة الاسكندنافية الراقية.