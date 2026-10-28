التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا يصعد بالأسواق العالمية

داوجونز 0.18 % (ارتفاع)
ستاندرد آند بورز 0.17 % (ارتفاع)
ناسداك 0.04 % (تراجع)
داكس 0.44 % (ارتفاع)
فايننشال تايمز 0.07 % (ارتفاع)
ستوكس 0.07 % (ارتفاع)
كاك 0.00 % (تراجع)
نيكاي 1.08 % (ارتفاع)
شهدت أسواق الأسهم العالمية، الأربعاء، أداءً إيجابياً بدعم التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 0.18 %، ووصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.17%، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.04 %.
كذلك تحسن أداء الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك كبرى مثل «دويتشه بنك» و«سانتاندير»، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في الأسواق. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.44 %، وصعد مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.07 %، وتقدم مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.00%.
وارتفع سهم دويتشه بنك 3.5% بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثالث 2%، وهو ما فاق توقعات المحللين وخالف التوقعات التي كانت تشير إلى الانخفاض. في المقابل، انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9% بعد إعلان أرباح الربع الثالث، مما دفع المؤشر الإسباني الرئيس الذي يغلب عليه قطاع البنوك للهبوط 1% لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً بين نظيراتها الأوروبية.
وفي طوكيو، صعد مؤشر نيكاي الياباني في أعقاب الارتفاع الذي شهدته بورصة «وول ستريت» خلال الليل بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع نيكاي 1.08 % إلى 64117.58 نقطة في تعاملات الصباح. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39%. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير المحللين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: من المرجح أن تشهد أسهم الذكاء الاصطناعي وشركات الرقائق إقبالاً على الشراء بعد المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لكن السوق تريد أيضاً رؤية نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.