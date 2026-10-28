التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا يصعد بالأسواق العالمية

داوجونز 0.18 % (ارتفاع)

ستاندرد آند بورز 0.17 % (ارتفاع)

ناسداك 0.04 % (تراجع)

داكس 0.44 % (ارتفاع)

فايننشال تايمز 0.07 % (ارتفاع)

ستوكس 0.07 % (ارتفاع)

كاك 0.00 % (تراجع)

نيكاي 1.08 % (ارتفاع)

شهدت أسواق الأسهم العالمية، الأربعاء، أداءً إيجابياً بدعم التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 0.18 %، ووصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.17%، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.04 %.

كذلك تحسن أداء الأسهم ​الأوروبية مع ‌تقييم ​المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك كبرى مثل «دويتشه بنك» و«سانتاندير»، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ⁠الأسواق. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.44 %، وصعد مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.07 %، وتقدم مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.00%.

وارتفع سهم دويتشه ‌بنك 3.5% بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثالث 2%، وهو ما فاق توقعات ‌المحللين وخالف التوقعات التي كانت تشير ‌إلى الانخفاض. في المقابل، ‌انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9% بعد إعلان أرباح ​الربع الثالث، ‌مما ​دفع المؤشر الإسباني الرئيس ⁠الذي يغلب عليه قطاع البنوك للهبوط 1% لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً ​بين ⁠نظيراتها ⁠الأوروبية.

وفي طوكيو، صعد مؤشر نيكاي الياباني في أعقاب الارتفاع الذي شهدته بورصة «وول ستريت» خلال الليل بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع ⁠نيكاي 1.08 % إلى 64117.58 نقطة في تعاملات الصباح. كما ارتفع مؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.39%. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير المحللين في مجموعة «سوني» ​المالية، في ⁠مذكرة: من ⁠المرجح أن تشهد أسهم الذكاء الاصطناعي وشركات ⁠الرقائق إقبالاً على الشراء بعد المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لكن السوق تريد أيضاً رؤية نتيجة ‌اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.