شكودا سوبيرب.. تقنيات أوروبية ذكية في دبي

تواصل شركة شكودا التشيكية تعزيز حضورها في فئة سيارات السيدان العائلية الكبيرة في دبي، من خلال طراز «سوبيرب 2026» والذي يجمع بين التصميم الأوروبي الأنيق، والمساحات الداخلية الرحبة، والتكنولوجيا المتطورة، وكفاءة استهلاك الوقود، في محاولة لتقديم تجربة قيادة راقية تنافس سيارات أعلى سعراً.

وتعتمد شكودا سوبيرب 2026 على الجيل الرابع من السيارة، الذي شهد تطويراً ملحوظاً في التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية وأنظمة السلامة ومساعدة السائق، مع الاحتفاظ بأبرز المزايا التي اشتهرت بها «سوبيرب»، وفي مقدمتها المساحة الكبيرة للركاب وصندوق الأمتعة.

وتتميز السيارة، التي طرحتها مجموعة "علي وأولاده"، بواجهة أمامية تتضمن شبكة تهوية واسعة، ومصابيح أمامية بتقنية LED، مع توافر تقنية Matrix LED المتطورة في بعض الفئات، بما يعزز الرؤية الليلية ويحد من إبهار السائقين الآخرين.

وتأتي السيارة بخطوط جانبية انسيابية وسقف مائل نحو الخلف، يمنحها مظهراً رياضياً دون التضحية بالمساحة الداخلية. ويبلغ طول نسخة السيدان ذات الباب الخلفي الكبير «ليفتباك» نحو 4.91 أمتار، ما يضعها ضمن السيارات العائلية الأوروبية الكبيرة. وتساهم التحسينات الديناميكية الهوائية في تقليل مقاومة الهواء، بما يدعم كفاءة استهلاك الوقود ويعزز الهدوء داخل المقصورة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

تعتمد سوبيرب الجديدة المخصصة لأسواق الإمارات والشرق الأوسط على محرك بنزين توربيني سعة لترين، يولد قوة 190 حصاناً وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات DSG، مع نظام دفع أمامي.

ويمنح هذا المحرك السيارة توازناً بين الأداء القوي والاستخدام اليومي، خصوصاً على الطرق السريعة، مع استهلاك وقود معلن يعادل نحو 6.85 لترات لكل 100 كيلومتر، وقد يختلف الاستهلاك الفعلي وفق ظروف القيادة.

وتُعد المقصورة الداخلية إحدى أبرز نقاط قوة سوبيرب 2026، إذ تقدم مساحة واسعة لخمسة ركاب، مع اهتمام خاص براحة الجالسين في المقاعد الخلفية. وتتضمن التجهيزات المتاحة بحسب الفئة شاشة معلومات وترفيه بقياس يصل إلى 13 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، ونظاماً للتحكم بالمناخ، إضافة إلى مفاتيح «شكودا الذكية» الدوارة التي تتيح ضبط وظائف متعددة بسهولة. كما تتوافر مقاعد أمامية مزودة بالتدفئة والتهوية والتدليك في تجهيزات محددة، مع إضاءة محيطية قابلة للتعديل ونظام صوتي فاخر من CANTON في الفئة الأعلى.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة في نسخة ليفتباك 645 لتراً، بينما تصل إلى 690 لتراً في نسخة واغن، ما يجعل السيارة مناسبة للعائلات ورحلات السفر الطويلة.

وحصل الجيل الجديد من سوبيرب على تصنيف خمس نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP، وتوفر السيارة مجموعة من تقنيات الحماية والمساعدة، تشمل التحذير من التصادم الأمامي، ومراقبة المنطقة الجانبية، والتحذير عند فتح الأبواب، وكاميرات الرؤية الخلفية والمحيطية وفق الفئة. وتتوفر أيضاً أنظمة متطورة للتحكم بالتعليق، بما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين الراحة والثبات أثناء القيادة.