«أومودا وجايكو» تتجاوزان 6 آلاف سيارة في الإمارات وتستهدفان 800 ألف عالمياً

تعزز الإمارات حضورها ضمن أسواق النمو لعلامتي OMODA & JAECOO (أومودا وجايكو) بعدما تجاوزت مبيعاتهما التراكمية في الدولة 6 آلاف سيارة، مع استمرار طراز «جايكو J7» في أداء دور محوري ضمن مبيعاتهما المحلية، بالتزامن مع توسع العلامتين عالمياً وتطوير تقنيات جديدة في السيارات الهجينة والأنظمة الذكية.

وأعلنت العلامتان، خلال فعالية «أومودا X نايت» ضمن القمة الدولية للمستخدمين في الصين، تجاوز مبيعاتهما العالمية التراكمية 1.4 مليون سيارة خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، وكشفتا عن خطط لتطوير أنظمة الدفع الهجينة، وتقنيات صف السيارات الذكي، والمقصورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الكشف العالمي عن سيارة «أومودا X» الجديدة.

وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة «أومودا وجايكو الدولية»، إن الشركة تضع احتياجات العملاء في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى خطط لطرح تقنية هجينة جديدة ببطارية سعة 5 كيلوواط ساعة، مع دعم خاصية تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة، وفقاً للشركة.

800 ألف سيارة مستهدفة في 2026

وتتوقع «أومودا وجايكو» تجاوز مبيعاتهما السنوية 800 ألف سيارة خلال عام 2026، بنمو يقارب 110% مقارنة بالعام السابق. وتستحوذ أوروبا على 48% من مبيعاتهما العالمية، فيما تعمل العلامتان في 79 سوقاً عبر شبكة تضم أكثر من 1700 صالة عرض، وتخططان للوصول إلى 99 سوقاً بحلول عام 2027، بما يشمل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا.

وتشكل السيارات المزودة بأنظمة دفع كهربائية وهجينة 81% من إجمالي مبيعات العلامتين، بحسب بيانات الشركة. وتشمل خطط التطوير تقنية هجينة جديدة من المقرر تقديمها للمرة الأولى في طراز «أومودا 7»، وتتيح البطارية الأكبر تشغيل وضع قيادة هادئ، إلى جانب تزويد الأجهزة المتوافقة بالطاقة بقدرة تصل إلى 2.2 كيلوواط، واستخدام وظائف تدعم الاستراحة داخل السيارة والمراقبة الأمنية والأنشطة المجدولة.

صف ذكي وروبوتات منزلية

وتعمل الشركة أيضاً على تطوير نظام صف السيارات الذكي المتقدم، الذي يتيح، في البيئات المهيأة، استدعاء السيارة إلى المستخدم والبحث عن مواقف وتنفيذ مناورات الاصطفاف بمساعدة الأنظمة الذكية. ومن المقرر أن يبدأ تسليم طرازي «جايكو J5» و«جايكو J7» المزودين بالتقنية في أسواق بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشركة أن النظام يندرج ضمن تقنيات مساعدة السائق، ولا يمثل قيادة ذاتية كاملة، ما يستلزم بقاء السائق منتبهاً ومستعداً للتدخل.

كما كشفت الفعالية عن «أومودا X» الجديدة، التي تقدم توجهاً تصميمياً مستقبلياً، فيما تخطط العلامتان لتوسيع محفظة طرازاتهما إلى 13 سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي مجال التكنولوجيا المنزلية، أعلنت شركة «آيموجا روبوتيكس»، الشريك في المنظومة التقنية للعلامتين، إطلاق الروبوت المنزلي «موبو» وفتح باب الطلبات المسبقة عالمياً في 21 أكتوبر. ويعتمد الروبوت على نظام الذكاء الاصطناعي «MoAgent»، مع إمكانات للتفاعل مع المستخدمين وتذكر تفضيلات أفراد الأسرة، بما يستهدف تقديم خدمات المرافقة للعائلات وكبار السن والأطفال.