2.2 مليار دولار سوق منتجات وخدمات التنظيف في الإمارات

«بيسل» تستعرض مسيرتها الممتدة 150 عاماً مع تنامي الطلب على حلول العناية المنزلية



يشهد سوق منتجات العناية المنزلية في دولة الإمارات نمواً مدفوعاً بتوسع القطاعين السكني والتجاري، وتنوع احتياجات الأسر، وتزايد الاعتماد على الأجهزة التي تساعد على إنجاز أعمال التنظيف بكفاءة وفي وقت أقل. ويواكب هذا النمو توجه الشركات إلى تطوير حلول تلائم طبيعة المساحات المختلفة، من الشقق السكنية إلى الفلل والمنشآت التجارية.

وتبلغ قيمة سوق خدمات التنظيف في الإمارات نحو 2.2 مليار دولار في عام 2026، مع توقعات بالنمو لتصل إلى 3.2 مليارات دولار بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.90 %، وفقاً لتقارير مجموعة آي مارك - IMARC Group.

وتتزايد أهمية سوق العناية المنزلية مع تغير أنماط المعيشة وارتفاع الاهتمام بالنظافة والمحافظة على جودة المساحات الداخلية، ما يدعم الطلب على منتجات تجمع بين سهولة الاستخدام وتعدد الوظائف. كما يدفع تنوع الأرضيات والأثاث واحتياجات التنظيف اليومية الشركات إلى تقديم أجهزة تناسب الاستخدامات المتعددة، بدلاً من الاعتماد على أدوات مخصصة لمهمة واحدة.

وبحسب بيانات «يورومونيتور إنترناشيونال»، بلغت القيمة السوقية لمنتجات العناية المنزلية في الإمارات نحو 1.8 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو قدره 5 %، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.2 مليار درهم بحلول عام 2030.

وفي ظل هذه المتغيرات، تسعى الشركات العاملة في القطاع إلى تطوير منتجات تستجيب لاحتياجات المستهلكين، مع التركيز على الكفاءة وسهولة الاستخدام وتعدد الوظائف. وفي هذا السياق، تستعرض شركة «بيسل» مسيرتها الممتدة على مدى 150 عاماً، منذ تأسيسها عام 1876، وتطور منتجاتها من أدوات تنظيف السجاد الميكانيكية إلى مجموعة من الأجهزة المخصصة للعناية المنزلية.

وتعود بدايات الشركة إلى ابتكار مكنسة ميكانيكية للسجاد على يد ميلفيل بيسل، الذي سعى إلى معالجة مشكلة تراكم الغبار في متجر الأدوات الخزفية الذي كان يديره مع زوجته آنا في ولاية ميشيغان الأمريكية. وتولت آنا قيادة الشركة عام 1889، وأسهمت في توسيع أعمالها خارج السوق الأمريكية.

ومع تطور تقنيات التنظيف وتغير احتياجات المستهلكين، توسعت منتجات الشركة لتشمل المكانس الكهربائية وأجهزة غسل السجاد وأجهزة التنظيف المحمولة وحلول تنظيف الأسطح المتعددة. وتقول الشركة إن مسيرتها تعكس التحولات التي شهدها قطاع العناية المنزلية، من الأدوات الميكانيكية التقليدية إلى الأجهزة متعددة الاستخدامات.