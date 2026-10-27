الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة التسويق العقاري في دبي

يشهد القطاع العقاري في دبي توسعاً متسارعاً في حجم المشاريع والعروض الاستثمارية، ما يرفع من أهمية الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات المتعلقة بالأسعار وخطط السداد والوحدات المتاحة ومواعيد التسليم. وفي ظل هذا النمو، تتجه شركات التكنولوجيا العقارية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات تدعم الوسطاء العقاريين وترفع كفاءة عمليات البيع والتسويق.

وفي هذا السياق، أعلنت منصة «ريتشيتا»، المتخصصة في الحلول العقارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إطلاق النسخة الجديدة «V2» من منصتها، وذلك بعد أن تجاوز الوسطاء العقاريون 100 ألف دقيقة من الاستخدام الفعلي للمنصة في استكشاف المشاريع العقارية والحصول على المعلومات المرتبطة بها.

وتعتمد «ريتشيتا» على بيانات موثقة من المطورين العقاريين، ما يتيح للوسطاء الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة حول المشاريع من دون الحاجة إلى انتظار الردود أو البحث في الكتيبات التعريفية والعروض التقديمية.

وقال أريامان ماهيشواري، الشريك المؤسس لـ«ريتشيتا»: «يمثّل تجاوز 100 ألف دقيقة من الاستخدام محطة مهمة بالنسبة لنا، لأنه يعكس الوقت الفعلي الذي يقضيه المستخدمون في التفاعل مع المنصة. وعلاوة على ذلك، فقد منحتنا هذه التفاعلات فهماً أعمق للطريقة التي يفضّلون بها استكشاف المشاريع العقارية، والمعلومات التي يبحثون عنها، والأسئلة التي يطرحونها. وقد استفدنا من هذه الرؤى في تطوير النسخة الجديدة «V2» بما يتوافق مع احتياجاتهم وطريقة استخدامهم للمنصة. وهدفنا اليوم لا يقتصر على عرض المعلومات، بل يتعداه إلى تقديم تجربة أكثر ذكاءً وقدرةً على التفاعل مع المستخدمين والاستجابة لاحتياجاتهم».

كما تقدّم النسخة الجديدة «V2» ميزة «وضع المحادثة النصية»، التي تتيح للوسطاء العقاريين التفاعل مع المنصة من دون الحاجة إلى التحدث صوتياً، لا سيما في المواقف التي لا تسمح بذلك، كأن يكون الوسيط منشغلاً بمكالمة مع أحد العملاء، أو موجوداً في فعالية مبيعات مزدحمة، أو أثناء التنقّل. ويكفي أن يكتب المستخدم استفساره ليحصل على إجابة فورية ودقيقة، سواء كان السؤال يتعلق بسعر وحدة عقارية أو خطة سداد أو موعد تسليم.

وبفضل هاتين الميزتين، بات بإمكان الوسطاء العقاريين الاستفادة من المنصة أينما كانوا، سواء من خلال الحصول على شرح تفصيلي للمشروع عندما يتوفر لديهم الوقت، أو عبر المحادثة النصية للحصول على إجابات سريعة عندما لا تسمح لهم الظروف بذلك.

وقال أتيكش ميتا، الشريك المؤسس لـ«ريتشيتا»: «لا يعاني القطاع العقاري من نقص في المعلومات، بل يكمن التحدي في إتاحتها بالشكل الأنسب عند الحاجة إليها. ولهذا فإننا طوّرنا النسخة الجديدة من «ريتشيتا»، «V2»، من خلال تعزيز قدرتها على التفاعل مع المستخدمين والإجابة عن استفساراتهم، وتسهيل استخدامها، مع إبقاء الوسيط العقاري محور هذه التجربة. فنحن نطوّر حلول الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة بيع العقارات، مع الحفاظ على دور العنصر البشري وأهميته في هذه العملية».

وتأتي هذه النسخة من المنصة بتصميم جديد، كما أنها تقدّم «ريتشيتا أورب» (Rechitta Orb)، وهو عنصر بصري مميّز يتيح للمستخدمين التفاعل معه، بما يعزّز مكانة «ريتشيتا» بوصفها منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتجاوز مفهوم الأدوات التقليدية لتوفير المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية.