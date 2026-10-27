تطوير أبحاث الصحة الإنجابية وتقييم التقنيات الجديدة في أبوظبي

تواصل أبوظبي تطوير أبحاث الصحة الإنجابية لتعميق فهم العوامل المؤثرة في نتائج علاجات الخصوبة، واستكشاف آفاق جديدة وعلاجات مبتكرة تدعم تكوين الأسر. ودعماً لهذا التوجّه، وقّعت عيادات آرت للخصوبة، عضو في معهد IVI، مذكرة تفاهم مع شركة داون بايو للتكنولوجيا الحيوية، والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، على هامش قمة مستقبل الصحة أبوظبي 2026، لإرساء تعاون بحثي في مجال الصحة الإنجابية في الإمارة.

بحضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كل من سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات آرت للخصوبة، والدكتور بيتر غراينر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة داون بايو.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إجراء دراسة سريرية في عيادات آرت للخصوبة بأبوظبي لتقييم نظام Offspring لاستزراع الأجنة الذي طوّرته داون بايو، ويُعنى النظام بالبيئة المخبرية التي تنمو فيها الأجنة خلال إجراءات الإخصاب في المختبر. كما يشمل التعاون القيام بأبحاث مشتركة حول تقنيات استزراع الأجنة وطب الإنجاب، بما يشمل نشر النتائج في منشورات علمية مرموقة، وإتاحتها للمجتمع البحثي الأوسع.

وتجمع الدراسة المرتقبة الخبرات السريرية والتخصصية في علم الأجنة لدى عيادات آرت للخصوبة، وأبحاث داون بايو حول المراحل الأولى من نمو الأجنة. وتهدف الدراسة إلى توفير أدلة سريرية حول النظام قيد الدراسة، والإسهام في فهم تأثير الظروف المخبرية في نمو الأجنة.

في هذا الإطار، قالت الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نرحّب بهذا التعاون الذي يعزّز القدرات البحثية المتنامية لأبوظبي في مجال الصحة الإنجابية، من خلال الجمع بين الخبرات العالمية في التكنولوجيا الحيوية والرعاية التخصصية للخصوبة. ومن خلال أطر تنظيمية واضحة، نمكّن الابتكار المسؤول الذي يسهم في تطوير مسارات الرعاية ويمكّن المزيد من الأفراد من تكوين الأسر، بما يرسّخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للصحة الإنجابية».

وقال سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات آرت للخصوبة: «البحث العلمي هو المحرك الأساسي لتطوير رعاية الخصوبة. سيتيح هذا التعاون، انطلاقاً من أبوظبي، الإسهام في تطوير أبحاث سريرية دقيقة تستند إلى المعايير الدولية، بمشاركة أطبائنا وأخصائيي الأجنة لدينا. وستبقى سلامة المرضى وحقوقهم في صميم كل ما نقوم به».

وقال الدكتور بيتر غراينر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة داون بايو: «تتمتع عيادات آرت للخصوبة بخبرات سريرية متخصصة ومعرفة عميقة بعلم الأجنة، إلى جانب التزام راسخ بجودة الأبحاث. ونتطلع إلى العمل معاً لتوفير أدلة سريرية موثوقة حول نظام Offspring».

ستتولى داون بايو رعاية الدراسة التي سيتم إجراؤها في عيادات آرت للخصوبة، ويتطلع الطرفان إلى تسجيل أول مشارك في الدراسة بحلول عام 2027، مع الالتزام بالمعايير المعترف بها عالمياً لأبحاث الأجهزة الطبية، و لجنة أخلاقيات البحث الطبي في دائرة الصحة - أبوظبي. وستكون المشاركة في الدراسة طوعية، ولن تؤثر في القرارات العلاجية للمشاركين أو مستوى الرعاية المقدّمة لهم، كما سيتم التعامل مع بيانات الدراسة ضمن أقصى معايير الخصوصية لحماية هوية المشاركين، وفق قوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.