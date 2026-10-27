«أومودا X» تظهر عالمياً للمرة الأولى وتجمع بين التصميم الرياضي والتقنيات الذكية

كشفت «أومودا وجايكو» (OMODA & JAECOO) عن سيارتها الجديدة «أومودا X» للمرة الأولى عالمياً، خلال فعالية «أومودا X نايت» التي أقيمت في 20 أكتوبر ضمن قمة المستخدمين الدولية للعلامتين في الصين، مستعرضة طرازاً من فئة الكروس أوفر يجمع بين التصميم الرياضي والقدرات العملية للقيادة داخل المدن والرحلات خارج الطرق المعبدة.

وتقدم الشركة السيارة باعتبارها طرازاً ضمن فئة «كروس أوف رود» (CROSS OFF-ROAD)، التي تستهدف الجمع بين خصائص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والقدرة على التعامل مع التضاريس المختلفة، إلى جانب تقنيات رقمية تتيح تخصيص تجربة القيادة والتفاعل مع المقصورة.

تتميز «أومودا X» بهيكل عريض وأسطح خارجية منحوتة ومصابيح خلفية مستوحاة من شكل البرق. وتضم المقصورة لوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصات وشاشة مركزية تعمل باللمس بقياس 13.2 بوصة، إلى جانب أزرار فعلية للتحكم في الوظائف الأساسية، بما فيها تكييف الهواء وأوضاع القيادة.

وتبلغ الخلوص الأرضي للسيارة 200 ملم، مع قدرة معلنة على اجتياز مياه يزيد عمقها على 700 ملم، وسحب أوزان تصل إلى 1,800 كيلوغرام، وحمولة سقف تبلغ 75 كيلوغراماً. كما تضم 39 مساحة تخزين لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي والأنشطة الخارجية.

وتشمل التجهيزات نظام الذكاء الاصطناعي «SIAS» للتفاعل الصوتي الطبيعي، ووضع القيادة الشخصي «X-MODE» لضبط إعدادات السيارة وفق تفضيلات السائق، إضافة إلى نظام رؤية ليلية حرارية يستطيع، بحسب الشركة، رصد المخاطر المحتملة من مسافة تصل إلى 90 متراً. وتضم المقصورة كذلك نظام كاريوكي بأربع مناطق مستقلة لالتقاط الصوت.



وبالتزامن مع الكشف عن الطراز، أتاحت القمة، التي امتدت فعالياتها من 19 إلى 21 أكتوبر، تجربة تقنيات مساعدة السائق ضمن «مختبر التجارب الذكية الفائقة». وشملت العروض نظام صف السيارات الذكي «SIVP» على طرازات «جايكو 5» و«جايكو 7» و«أومودا 7»، مع إمكان استدعاء السيارة إلى نقطة الالتقاء والمناورة في المساحات الضيقة وتجنب العوائق.

وأوضحت الشركة أن النظام يندرج ضمن تقنيات مساعدة السائق ولا يمثل قيادة ذاتية كاملة، مع ضرورة بقاء السائق متيقظاً ومستعداً للتدخل، فضلاً عن اشتراط الاتصال المستقر بالشبكة والعمل في مواقف مغلقة.

وقالت الشركة إن مبيعات «أومودا وجايكو» العالمية التراكمية بلغت مليون سيارة خلال ثلاث سنوات، وإن العلامتين تعملان في 79 سوقاً حول العالم، تشمل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وفي الإمارات، تجاوزت المبيعات التراكمية للعلامتين 6 آلاف سيارة، وفقاً للشركة، ويبرز طراز «جايكو J7» ضمن الطرازات الرئيسية في السوق المحلية. وقد توفر تقنيات الصف الذكي، عند إتاحتها محلياً، حلولاً عملية للمناورة في المواقف الضيقة، خصوصاً في مراكز التسوق والمباني متعددة الطوابق.

ولم تعلن الشركة في المعلومات المقدمة موعد طرح «أومودا X» في الإمارات أو أسعارها المحلية.