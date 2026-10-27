«بلووم ليفينج» نموذج المجتمعات المتكاملة في أبوظبي

في مؤشر على تنامي الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة في أبوظبي، يواصل مشروع «بلووم ليفينج» ترسيخ حضوره كأحد أبرز نماذج التطوير العمراني الحديثة التي تجمع بين السكن والخدمات والمرافق التعليمية والترفيهية ضمن بيئة متكاملة. ويعكس المشروع توجه القطاع العقاري في الإمارة نحو تطوير مجتمعات متكاملة تركز على جودة الحياة والاستدامة وتعزيز القيمة طويلة الأجل للأصول العقارية.

وفي هذا السياق، أعلنت بلووم القابضة، عن فوز مشروعها السكني العصري والمتكامل في مدينة زايد بأبوظبي، بلووم ليفينج، بأربع من جوائز العقارات العربية 2026.

وقد حصد مشروع بلووم ليفينج جائزة «أفضل مشروع شقق سكنية في أبوظبي»، تقديراً لجودة وتنوع خياراته السكنية؛ وجائزة «أفضل مشروع سكني في أبوظبي»، تقديراً لنهجه في تطوير مساكن وأحياء مصممة حول احتياجات السكان والعائلات؛ وجائزة «أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في أبوظبي»، التي تسلط الضوء على التكامل بين المساكن والمرافق التعليمية ومنافذ التجزئة ومرافق الترفيه والعافية والخدمات اليومية ضمن مجتمع مترابط مصمم لتشجيع التنقل سيراً على الأقدام؛ إلى جانب جائزة «أفضل تصميم معماري لمشروع متعدد الاستخدامات في أبوظبي»، تقديراً لهويته المعمارية المميزة المستوحاة من الطراز الإسباني المتوسطي، ومخططه الرئيسي الذي يضع المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والترابط وسهولة تنقل المشاة في صميم تصميمه.

وتعكس الجوائز الأربع تكامل العناصر التي تقوم عليها رؤية «بلووم ليفينج»، بدءاً من جودة تصميم المساكن وتنوعها، وصولاً إلى الهوية المعمارية والتخطيط المتكامل وتنوع الاستخدامات والمرافق التي تثري تجربة الحياة في المجتمع ككل.

ويمثل هذا الإنجاز العام الخامس على التوالي الذي تحظى فيه بلووم القابضة بالتكريم ضمن جوائز العقارات العربية، بما يعكس نهج الشركة المتواصل في تطوير مجتمعات راقية تتمحور حول الاحتياجات المتغيرة للسكان وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لبلووم القابضة: «نفخر بهذا التكريم المرموق لمشروع «بلووم ليفينج» ضمن جوائز العقارات العربية، حيث يعكس فوز المشروع بأربع فئات تميز رؤيتنا لمفهوم الحياة المجتمعية المتكاملة، والتي تقوم على بناء مجتمعات راقية بتصاميم متقنة، تجمع بين التصميم المعماري الفريد، والمرافق والخدمات اليومية الشاملة ضمن بيئة مترابطة ترتكز على احتياجات السكان وأسلوب عيشهم. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بابتكار مجتمعات سكنية متميزة تمنح السكان تجربة استثنائية متكاملة، ومصممة بعناية انطلاقاً من فهم عميق لطريقة تفاعل السكان مع محيطهم اليومي، لإثراء تجاربهم والارتقاء بجودة حياتهم».

وتندرج جوائز العقارات العربية ضمن «جوائز العقارات الدولية»، أحد أبرز برامج الجوائز العالمية التي تكرم التميز في القطاع العقاري. وتتولى تقييم المشاركات لجنة مستقلة تضم نخبة من خبراء القطاع، وفق مجموعة من المعايير تشمل التصميم والجودة والخدمة والأصالة والابتكار.