دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لإطلاق مشاريع المبتكرة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً مفضلة للشركات العالمية، ومركزاً لإطلاق مشاريع ومفاهيم عمرانية جديدة تستهدف شرائح متنوعة من المستثمرين والمشترين، مستفيدةً من جاذبيتها الاستثمارية وتنوع سوقها العقارية وتنامي حضور العلامات التجارية العالمية في القطاع. وفي هذا المشهد، أعلنت «بريدج هاوس» (BRDG House) إطلاق أعمالها من دبي، بنموذج شراكة استراتيجية يربط بين صياغة الرؤية التطويرية وبناء العلامة التجارية وإدارة المبيعات والتنفيذ التجاري.

وتأسست الشركة على يد وسام بريدي وباولا غامبريل، وترتكز فلسفة «بريدج هاوس» على مبدأ «نؤسس للقيمة قبل وضع حجر الأساس»، من خلال المشاركة في مراحل المشروع المختلفة، بدءاً من تقييم الفرص الاستثمارية وصياغة المنتج العقاري وتحديد موقعه التنافسي، مروراً ببناء العلامة التجارية والتسويق وإدارة المبيعات، وصولاً إلى التنفيذ والتسليم.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات والأنشطة التي أشرف عليها المؤسسان خلال مسيرتيهما المهنية 30 مليار درهم في أسواق متعددة، وفقاً للمعلومات التي أعلنتها الشركة، في حصيلة تعكس تنوع خبراتهما بين التطوير العقاري والقيادة التجارية وتوسيع حضور العلامات التجارية.

وقال بريدي إن نجاح المشروع العقاري يبدأ قبل انطلاق أعمال البناء أو المبيعات، ويعتمد على استراتيجية مدروسة ومنتج متميز ورؤية واضحة لمكانته في السوق. وأوضح أن الشركة تستهدف العمل كشريك فعلي ضمن فرق المطورين، للمساهمة في صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها، بالتوازي مع تعزيز قيمة المشروع ومكانة الشركة المطورة على المدى الطويل.

من جانبها، أكدت غامبريل أن نجاح التطوير العقاري يتطلب تكاملاً بين فهم السوق وطبيعة المنتج والتسعير والمكانة التنافسية وكفاءة التنفيذ، مشيرةً إلى أن دور الشريك الاستراتيجي يتمثل في تحويل هذه العناصر إلى قرارات مترابطة ونتائج ملموسة.

وتنظم «بريدج هاوس» أعمالها ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل استراتيجية التطوير العقاري، وبناء العلامة التجارية وترسيخ الثقة، والمبيعات والنمو التجاري، وإدارة التطوير العقاري، في إطار يستهدف مرافقة المشروع من تقييم الفرصة الاستثمارية حتى التسليم، وتعزيز القيمة المستدامة للمطور ومشروعاته.