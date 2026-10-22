«جمجوم فارما» الذراع التجارية لدواء أوستيكينوماب من «مبادلة بيو بيوفنشر هيلثكير» في الإمارات

شركة جمجوم للأدوية، إحدى الجهات الفاعلة الإقليمية في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، ولها سجل حافل خلال السنوات الخمس الماضية من التميّز التجاري والنمو الذي تجاوز نمو السوق ونمو أبرز المنافسين، أعلنت بالتعاون مع شركة بيوفنتشر للرعاية الصحية، التابعة لشركة «مبادلة بيو»، عن إبرام تعاون بشأن دواء أوستيكينوماب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة جمجوم للأدوية دور الذراع التجارية الحصرية لمنتج أوستيكينوماب الخاص بشركة بيوفنتشر للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستقود أنشطة الترويج للمنتج والتواصل مع الكوادر الصحية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وتجمع هذه الشراكة بين نقطتي قوة متكاملتين: محفظة بيوفنتشر للرعاية الصحية الدوائية وقدراتها في مجال الجودة، وحضور جمجوم للأدوية التجاري الراسخ وحجم أعمالها وخبرتها في التواصل مع الكوادر الصحية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها.

وتعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين بتعزيز فرص الحصول على الرعاية التخصصية ودعم المنظومة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.