جزر دبي ترسّخ مكانتها وجهة واعدة للاستثمار العقاري على الواجهة البحرية

تواصل جزر دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المناطق الواعدة للاستثمار والتطوير العقاري على الواجهة البحرية في الإمارة، بفضل الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، وتطوّر شبكة الطرق والمواصلات، وتزايد النشاط العقاري. وقد أسهمت هذه العوامل في تعزيز مكانة هذه الوجهة التي تضم خمس جزر، وتحويلها إلى منطقة تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين والمشترين. ولهذا، اختارت «جروفي للتطوير العقاري» جزر دبي لتكون موقعاً لأول مشاريعها السكنية ذات العلامات التجارية، وهو «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، الذي يجري تطويره بالشراكة مع «يو سكوير لوكس العقارية»، ويحمل علامة الضيافة العالمية «ويندام».

تمتد جزر دبي على مساحة تقارب 18.6 كيلومتراً مربعاً، وتتألف من خمس جزر، ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 230 ألف نسمة ضمن نحو 62 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 11 ألف غرفة فندقية وما يزيد على 4 آلاف وحدة سكنية تحمل علامات تجارية. ويشمل المخطط الرئيسي للمنطقة شريطاً ساحلياً يمتد لنحو 57 كيلومتراً، منها 21 كيلومتراً من الشواطئ. وترتبط هذه الجزر بالبر عبر ثلاثة جسور متصلة بمحور الشندغة. كما تبعد أقل من 10 كيلومترات عن مطار دبي الدولي، ونحو 15 كيلومتراً عن وسط مدينة دبي.

وتشهد جزر دبي نشاطاً ملحوظاً في مبيعات العقارات السكنية، إذ بلغت قيمتها نحو 18.8 مليار درهم عبر 5,035 صفقة على مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في 28 سبتمبر 2026، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي حلّلتها «دبي ريل إستيت داتا». وفي مؤشر آخر على أداء السوق، بلغ السعر الوسيط لصفقات العقارات السكنية 30,571 درهماً للمتر المربع (نحو 2,840 درهماً للقدم المربعة) خلال الفترة من بداية عام 2026 حتى نهاية يوليو من العام نفسه، بارتفاع نسبته 17.7% مقارنة بالسعر الوسيط المسجّل خلال عام 2025 بأكمله، وفقاً لتحليل أجرته «AXD Immobilien» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال أبيشيك جالان، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفي للتطوير العقاري»: «تفتح جزر دبي آفاقاً جديدة للتطوير العقاري على الواجهات البحرية في الإمارة، وقد حرصنا على أن نكون جزءاً من هذه المرحلة في التوقيت المناسب. ويأتي «رامادا ريزيدنسز باي ويندام»، أول مشاريعنا السكنية ذات العلامات التجارية، ثمرةً للتعاون الذي يجمع خبرتنا في السوق المحلية بقدرات «يو سكوير» في التطوير العقاري ومعايير الضيافة العالمية التي تشتهر بها «ويندام». ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة في موقع يسهل الوصول إليه، بما يمنح المستثمرين قيمة مستدامة على المدى الطويل».

وقد بدأت «جروفي» أعمال إنشاء المشروع في أغسطس 2026، وعيّنت شركة «جاسيرا لمقاولات البناء» مقاولاً رئيسياً لتنفيذه، على أن يُسلَّم خلال الربع الثالث من عام 2027.