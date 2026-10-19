سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة تصل الإمارات

أعلنت شركة «ماهي خوري للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «دونغ فنغ» في الإمارات، إطلاق سيارة «دونغ فنغ 008» الجديدة في السوق المحلية، لتعزيز محفظة العلامة من حلول التنقل الذكية، وتوسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المخصصة للعائلات.

ويأتي إطلاق الطراز الجديد عقب افتتاح صالة العرض الرئيسة لـ «دونغ فنغ» في واحة مول على شارع الشيخ زايد بدبي، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة في أحد أبرز المواقع التجارية بالإمارة، وتسهيل وصول العملاء إلى أحدث طرازاتها وتقنياتها.

وتتميز «دونغ فنغ 008» بمقصورة واسعة، تضم ثلاثة صفوف وستة مقاعد، مع تصميم يجمع بين الرحابة والراحة والعملية، لتلبية احتياجات العائلات في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة. كما تجمع السيارة بين التصميم العصري والتجهيزات الداخلية التي تعزز سهولة الاستخدام وتعدد الوظائف.

وتعتمد السيارة على تقنية المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد (REEV)، التي تجمع بين الدفع الكهربائي ونظام لتوسيع مدى القيادة، بما يتيح مدى إجمالياً يصل إلى 1,220 كيلومتراً. وتضم السيارة كذلك تقنيات اتصال ذكية، وتجهيزات مدمجة تواكب متطلبات التنقل الحديثة.

وقال ساج جبار نائب رئيس شركة «ماهي خوري للسيارات»، إن إطلاق «دونغ فنغ 008»، يمثل محطة مهمة في مسيرة العلامة التجارية بالسوق الإماراتية، ويعكس توجه الشركة نحو توفير سيارات تجمع بين التكنولوجيا الذكية والراحة وتعدد الاستخدامات.

وأضاف أن الطراز الجديد يضيف خياراً مخصصاً للعائلات إلى محفظة الشركة المتنامية، مشيراً إلى استمرار التركيز على تقديم منتجات تلائم احتياجات السوق، مدعومة بمزايا تنافسية لامتلاك السيارات، وتغطية ضمان شاملة، وتجربة متكاملة في صالات العرض وخدمات العملاء وما بعد البيع.

وتوفر صالة العرض الجديدة في واحة مول مساحة مخصصة لاستكشاف «دونغ فنغ 008»، ومجموعة طرازات العلامة الأخرى، إلى جانب عروض تفاعلية للمنتجات ومناطق للاستشارات، بما يتيح للعملاء التعرف إلى تقنيات التنقل التي تقدمها الشركة.

وتدير «دونغ فنغ» حالياً صالتَي عرض في دبي، ومثلهما في أبوظبي، ضمن خططها لتوسيع شبكة التوزيع، وتعزيز الوصول إلى منتجاتها في مختلف أنحاء الدولة، بالاستفادة من خبرات «ماهي خوري للسيارات» المحلية في المبيعات والصيانة وخدمات ما بعد البيع.