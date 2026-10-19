دبي مركز عالمي لتجارة التجزئة.. إطلاق منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة التجزئة واستقطاب العلامات التجارية العالمية، مع تسارع التحول نحو المنصات الرقمية، التي تعيد تشكيل تجربة التسوق، وتربط المتاجر بالعملاء عبر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويعكس إطلاق منصات جديدة تجمع التجارة الإلكترونية والبيانات وبرامج الولاء في تجربة موحدة اتجاهاً متنامياً نحو تطوير نماذج تجزئة أكثر تكاملاً وتخصيصاً، تعزز حضور الشركات في الأسواق الخليجية، وتوسع قنوات وصولها إلى المستهلكين.

وفي هذا السياق أطلقت «مجموعة أباريل» تطبيق «آيڤي»، المتخصص في الأزياء وأسلوب الحياة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم تجربة تسوق رقمية، تضع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم في صميم الخدمات والاقتراحات، ويتوافر التطبيق في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، مستهدفاً أكثر من 15 مليون عميل، مع إتاحة أكثر من 200 ألف تصميم ومنتج.

ويجمع التطبيق بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء ضمن منصة واحدة، بما يتيح للمستخدمين اكتشاف المنتجات المناسبة لهم بدلاً من الاقتصار على البحث التقليدي. ويضم «آيڤي» مساعداً ذكياً، يستجيب للأوامر النصية والصوتية، ويقدم اقتراحات لتنسيق الملابس والإطلالات وفقاً للتفضيلات الشخصية وسجل المشتريات، وعمليات البحث السابقة، كما يوفر التطبيق خاصية التجربة الافتراضية، التي تتيح للمستخدم تحميل صورة شخصية أو التقاطها مباشرة لرؤية كيف تبدو القطع المختارة عليه قبل الشراء، وتدعم التجربة خدمات توصيل سريعة، تشمل توصيل منتجات مختارة خلال 60 دقيقة في الإمارات، و90 دقيقة في بقية دول الخليج.

ويضم التطبيق برنامج الولاء «كلوب آيڤي»، المعروف سابقاً باسم «كلوب أباريل»، الذي يربط تجربة التسوق الرقمية بشبكة المجموعة التي تضم أكثر من 2,600 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة، ويتيح البرنامج كسب المكافآت واستبدالها عند الشراء عبر الإنترنت أو من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات، مع استمرار الأعضاء الحاليين في استخدام حساباتهم المسجلة.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، إن إطلاق «آيڤي» يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، إذ يجمع شبكة متاجرها وعلاماتها التجارية ومعرفتها بالمستهلك مع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا لتقديم تجربة تجزئة أكثر ترابطاً وتخصيصاً.

من جانبه قال فيفيك راجكومار، الرئيس التنفيذي لـ«آيڤي»، إن التطبيق لا يقتصر على التجارة الإلكترونية، بل يسعى إلى توفير رفيق ذكي يفهم ذوق العميل، ويقترح ما يناسبه، بما يعزز تجربة التسوق دون أن ينتقص من متعتها.

وبالتزامن مع الإطلاق كشفت المنصة عن أغنية «على جوّك»، التي تمزج العربية والهندية والإنجليزية، بمشاركة الفنانة السعودية زينة عماد، ومغني الراب الهندي «كارما»، وتتولى «وارنر ميوزيك الشرق الأوسط» توزيعها، ضمن حملة رقمية، تعكس التنوع الثقافي في منطقة الخليج.

ويتوافر التطبيق على نظامي «iOS» و«Android» في الأسواق الخليجية الستة، في خطوة تعكس توسع دور المنصات الرقمية في تطوير قطاع التجزئة، وتقديم خدمات متكاملة، تتجاوز البيع الإلكتروني التقليدي.