«تومورو وورلد» تطلق مشروعاً سكنياً بعلامة «ميسوني» في جزر دبي

تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية للمشروعات العقارية الفاخرة التي تجمع بين المواقع البحرية المتميزة والتصاميم المستوحاة من العلامات العالمية، مع إطلاق مشروعات سكنية تستهدف تقديم تجارب معيشية متكاملة. وفي هذا السياق، أعلنت «تومورو وورلد بروبرتيز» دخول مشروعها «ذا باي إنتيريورز باي ميسوني» في جزر دبي مرحلة ما قبل الإطلاق، بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية العالمية «ميسوني».

ويقع المشروع في الجزيرة «A» ضمن موقع مباشر على المرسى الرئيسي، بمحاذاة نادي اليخوت، ويشغل آخر قطعة أرض غير مطروحة للتطوير ضمن هذا الامتداد. ويستهدف المشروع تقديم عنوان سكني متميز على الواجهة المائية، مستفيداً من الإطلالات المفتوحة والضوء الطبيعي والتكامل بين المساحات الداخلية والمحيط البحري.

وتضم مجموعة ما قبل الإطلاق وحدات سكنية من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، إلى جانب مجموعة من وحدات البنتهاوس الفاخرة، بتصاميم تستلهم هوية «ميسوني» في الألوان والنقوش والخامات والحرفية. ويعتمد المشروع نهجاً معمارياً يركز على إبراز الموقع البحري وتوفير تجربة سكنية تجمع بين التصميم المعاصر والخصوصية.

وتتولى «تومورو وورلد بروبرتيز» تطوير المشروع وقيادة رؤيته وتنفيذه، فيما عُيّنت «أوكتا العقارية» شريكاً حصرياً للتسويق التجاري، لتتولى المبيعات والتسويق وتموضع المشروع في السوق، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ العناصر التصميمية المرتبطة بعلامة «ميسوني» حتى اكتماله.

وقال شو ما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «تومورو وورلد بروبرتيز»، إن الاستثمار في جزر دبي يعكس ثقة الشركة بالإمكانات طويلة الأجل للمنطقة، موضحاً أن المشروع يجمع بين الموقع الاستثنائي والعمارة المدروسة والهوية التصميمية المميزة، بما يتماشى مع توجه الشركة نحو تطوير مشروعات تحقق قيمة مستدامة.

من جانبه، قال ليفيو برولي، الرئيس التنفيذي لـ«ميسوني»، إن التعاون ينقل رؤية الدار للأناقة الإيطالية المعاصرة إلى البيئة السكنية، من خلال دمج التصميم والألوان والحرفية في تفاصيل الحياة اليومية.

وأكد فواز سوس، الرئيس التنفيذي لـ«أوكتا العقارية»، أن ندرة الموقع والإطلالات البحرية والهوية العالمية للعلامة تمنح المشروع طابعاً مميزاً، معرباً عن تطلعه إلى أن يصبح من أبرز العناوين السكنية على المرسى.