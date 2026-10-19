«أبوظبي الوطنية للاستثمار» و«باتريزيا» تفتحان آفاقاً جديدة لشراكات ومشاريع استراتيجية

في خطوة تعكس تنامي جاذبية أبوظبي كمركز عالمي للاستثمارات النوعية، استقبلت أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير(ADID)، السيد Wolfgang Egger مؤسس شركة «باتريزيا» PATRIZIA الأوروبية، إحدى المؤسسات العالمية في إدارة الاستثمارات في الأصول الحقيقية، والتي تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 65 مليار دولار، وذلك في لقاء استراتيجي رفيع المستوى لاستكشاف فرص التعاون، وتطوير مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات العقارات والزراعة والصناعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وبالتزامن مع توقيع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة PATRIZIA، شراكة استراتيجية، بهدف توطيد أطر التعاون في مجالي الاستثمار والبنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما يعكس الخبرات العالمية الواسعة التي تتمتع بها شركة PATRIZIA في قطاع الأصول.

وترأّس اللقاء رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة ADID، حيث بحث الجانبان آفاق بناء شراكات استراتيجية تستفيد من الخبرات الاستثمارية العالمية لشركة PATRIZIA، ومن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتنامية في دولة الإمارات، بما يمهد الطريق أمام مشاريع نوعية قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وعوائد مستدامة.

وشهد اللقاء استعراض الرؤية الاستثمارية الطموحة لشركة ADID، التي تستهدف بناء منصة استثمارية وتشغيلية متكاملة، تجمع بين التطوير العقاري والصناعي والزراعة الذكية والصناعات الغذائية والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة، في نموذج اقتصادي مبتكر، يربط بين الاستثمار والإنتاج والابتكار والاستدامة.

وتولي الشركة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي، تقوم على توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وربطها بالبحث والتطوير وحلول الطاقة النظيفة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات طويلة الأجل، ويدعم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات الدولية التي تتمتع بها PATRIZIA في إدارة وتطوير الأصول الحقيقية، واستكشاف نماذج تعاون تجمع بين القدرات الاستثمارية والخبرات الفنية والتشغيلية للطرفين، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر ملموس.

وقال رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة ADID: إن اجتماع الخبرات الاستثمارية العالمية التي تتمتع بها PATRIZIA، مع الإمكانات والفرص الاستثنائية التي توفرها أبوظبي، يفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي للاستثمار، وصولاً إلى تطوير مشاريع متكاملة، تسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز العوائد لمساهمينا وشركائنا.

وأضاف: «نؤمن بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً استثمارية كبيرة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة المتقدمة والصناعة والطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة لتعاون مثمر، يترجم الرؤى المشتركة إلى فرص ومشاريع استثمارية ملموسة».