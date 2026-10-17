النفط يواصل مكاسبه للأسبوع الثاني

واصلت أسعار النفط مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الاضطرابات في المنطقة على الإمدادات، وفي خطٍ متوازٍ مع تقييم المستثمرين لاتفاق الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 5 %، لتصل عند تسوية تعاملات يوم الجمعة إلى 109.86 دولارات للبرميل، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فقد سجلت مكاسب بنحو 10.5 % إلى 101.41 دولار للبرميل عند تسوية تعاملات الجمعة.

وتتجه أنظار المتعاملين، خلال الأسبوع المقبل إلى تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وحركة ناقلات النفط عبر الممرات البحرية الرئيسية، فضلاً عن بيانات المخزونات الأمريكية، وأي إجراءات إضافية من وكالة الطاقة الدولية.

ويرى مراقبون أن استمرار تعطل الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، خصوصاً إذا استمر خام برنت بالقرب من حاجز 110 دولارات، بينما يمكن لأي انفراجة دبلوماسية أو زيادة ملموسة في المعروض أن تخفف حدة الارتفاعات.