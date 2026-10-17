«سيدات أعمال دبي» يعزز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والصين

نظّم مجلس سيدات أعمال دبي طاولة نقاش مستديرة في مدينة شينغن الصينية، ضمن فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته مؤخراً غرف دبي، وشهدت الفعالية مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار، وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وترأست الاجتماع الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني، ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأتاح الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة.

ومنذ تأسيسه عام 2002 يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات سيدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن المهنية، وتوفير التوجيه والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالهن، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية، تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة.

وانطلاقاً من التزامه بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات يدعم المجلس سيدات الأعمال ومؤسِّسات الشركات ورائدات الأعمال في تنمية مشاريعهن والاستعداد لمتطلبات مستقبل العمل، من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات العملية، وأفضل الممارسات، فضلاً عن توفير فرص لتطوير مساراتهن المهنيةن والعودة إلى سوق العمل.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي: «على مدى العقدين الماضيين ركز مجلس سيدات أعمال دبي على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية. ونسعى من خلال برامجنا وشراكاتنا إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات، واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها».

وأضافت: «يأتي تواصلنا مع سيدات الأعمال الصينيات امتداداً طبيعياً لهذا النهج، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولتي الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».

وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض المقوّمات التي تعزز مكانة دبي وجهة عالميةً رائدةً للأعمال والاستثمار، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها المحفزة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. كما ركّزت المناقشات على سبل تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك.

وتجسّد مشاركة سيدات أعمال إماراتيات من قطاعات متنوعة تنامي إسهام المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودورها في تأسيس شركات وتطوير أعمال ذات امتداد دولي. وتندرج نقاشات الطاولة المستديرة في شينجن ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي المتواصلة لتمكين سيدات الأعمال وتعزيز فرص نمو أعمالهن وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يدعم توطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين.

ويواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور التواصل بين قيادات الأعمال ورائدات الأعمال في دولة الإمارات والصين، بما يتيح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويدعم تطوير شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين.