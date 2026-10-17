«سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب» تشارك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية بالقاهرة

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، في فعاليات الدورة الثامنة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت 17 أكتوبر، تحت شعار «تراثنا أصل الحكاية»، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وبرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويواصل المعرض فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ألف عارض، إلى جانب خمس دول هي الإمارات والأردن والجزائر ولاتفيا والمغرب، التي تحل ضيف شرف على الدورة الحالية، ليشكل ملتقى للحرفيين والمبدعين، ومنصة للتعريف بمنتجاتهم التراثية واليدوية وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتسويقها.

وزار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجناح الإماراتي، حيث اطلع على المعروضات وتبادل الحديث مع أعضاء الوفد، واستمع إلى شرح لما يضمه الجناح الاماراتي، من محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة رئيس الوفد بحضور يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وياسر عبداللَّه الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادي راكز، ومحمد السبب نائب مدير عام غرفة تجارة؛ حيث أشاد رئيس الوزراء المصري بما يقدمه جناح الامارات من منتجات ومعروضات تعكس ثراء الموروث الإماراتي وأصالته.

وأعرب محمد مصبح النعيمي، عن اعتزازه بعمق العلاقات الإماراتية المصرية، وتقديره لاستمرار دعوة دولة الإمارات للمشاركة في المعرض للعام الثامن على التوالي، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل الثقافي ودعم أصحاب المشاريع التراثية والحرفية.

وأكد أن مشاركة المؤسسة والغرفة تجسد حرص إمارة رأس الخيمة على الحضور الفاعل في أبرز الملتقيات التراثية، انسجاماً مع توجيهات القيادة بإبراز الإرث الحضاري لدولة الإمارات والتعريف بتاريخها وهويتها، وما يزخر به تراثها من عادات وتقاليد وفنون شعبية تشكل جزءاً أصيلاً من ذاكرة المجتمع.

من جانبه، أوضح يوسف اسماعيل رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن الجناح الإماراتي يقدم صورة متنوعة عن التراث الوطني، من خلال المعروضات والمنتجات الحرفية وفنون الأداء الشعبية والأمسيات الشعرية والمسابقات الأدبية التي تستحضر روح الماضي، وتبرز امتداد الموروث الإماراتي في الحياة المعاصرة.

وقال إن الجناح الاماراتي نجح خلال الدورات السابقة في استقطاب مئات الالاف من الزوار، مؤكداً أن المشاركة هذا العام ستجذب المزيد من الجمهور لما سيقدمه الجناح من معروضات تعرضها لاول مرة، وتعكس اهتمام الجمهور بالتراث الإماراتي وثراء معروضاته.