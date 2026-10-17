«ألتمت باور سوليوشن» تعزز حضورها في صناعة مولدات الطاقة بالإمارات

نجحت شركة «ألتمت باور سوليوشن» في تعزيز حضورها في صناعة مولدات الطاقة بالإمارات، حيث تسخر الإمكانات الصناعية والهندسية للمجموعة لدعم احتياجات الإمارات، مع رفع جاهزية خطوط الإنتاج والمخزون والكوادر الفنية لمواجهة أي ضغوط محتملة على سلاسل الإمداد.

وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «ألتمت باور سوليوشن»: نجحت المجموعة في إنجاز متطلبات إحدى الجهات الحكومية بأبوظبي من مولدات وحلول الطاقة خلال نحو ثلث المدة التعاقدية، عبر تسريع التصنيع والتجهيز والاختبارات والتوريد مع المحافظة على متطلبات الجودة والسلامة. وقال النابلسي: «في الأزمات لا يكفي أن تمتلك مصنعاً؛ الأهم أن يكون قادراً على التحرك والاستجابة عندما تحتاج إليه الدولة. بالنسبة إلينا، الإمارات أولاً».

وبالتوازي، تعمل «ألتمت باور سوليوشن» على تطوير جيل جديد من المولدات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والصيانة التنبؤية وتحليل بيانات التشغيل، بهدف اكتشاف مؤشرات الأعطال مبكراً، وتقليل التوقفات غير المخطط لها ورفع كفاءة وجاهزية منظومات الطاقة.

وأكد النابلسي أن مستقبل صناعة المولدات لن يعتمد فقط على قوة المحركات والمواصفات التقليدية، بل على البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن طموح المجموعة هو تطوير هذه التكنولوجيا داخل الإمارات والانطلاق بها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: «صنع في الإمارات ليس مجرد شعار أو منشأ للمنتج، بل مسؤولية في الجودة والابتكار والجاهزية. والقيمة الحقيقية للصناعة الوطنية تظهر عندما تحتاج إليها الدولة».

وتعكس تجربة «ألتمت باور سوليوشن» توجهاً يجمع بين التصنيع المحلي والتكنولوجيا الحديثة وأمن الطاقة، في نموذج يسعى إلى تعزيز حضور المنتج الإماراتي محلياً وعالمياً.في الظروف العادية تكون الصناعة قوة اقتصادية، وفي أوقات الأزمات تصبح مسؤولية وطنية»