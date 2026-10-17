الإمارات.. انتخاب مركز تابع للهيئة العامة للطيران المدني لعضوية لجنة تابعة لـ"الإيكاو"

في إنجاز يعزز حضور دولة الإمارات في منظومة التدريب الدولي بقطاع الطيران، انتُخب المركز الدولي للاستشارات والتدريب في مجال الطيران، الذراع التجاري والتدريبي التابع للهيئة العامة للطيران المدني، لعضوية اللجنة التوجيهية لبرنامج «ترين إير بلس» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بما يتيح له الإسهام في مناقشة التوجهات والأولويات المرتبطة بتطوير التدريب في مجال الطيران على المستوى الدولي.

ويعكس هذا الإنجاز حضور الخبرات الإماراتية في المحافل الدولية المعنية بتطوير قطاع الطيران، كما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة، والإسهام في تطوير برامج التدريب والتأهيل بما يواكب احتياجات القطاع وتطوراته المستقبلية.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: يعكس هذا الانتخاب مكانة دولة الإمارات والتزامها المستمر بتطوير قطاع الطيران وتعزيز كفاءاته وفق أفضل الممارسات الدولية. كما يمثل فرصة لتعزيز مساهمة الخبرات الوطنية في دعم جهود تطوير التدريب في مجال الطيران على المستوى العالمي، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات المتخصصة بما يخدم مجتمع الطيران الدولي.

ويمثل المركز في اللجنة التوجيهية السيد خالد جاسم، الرئيس التنفيذي للمركز. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المركز لتعزيز حضوره الدولي وتطوير مساهمته في منظومة التدريب والاستشارات المتخصصة في مجال الطيران، بما يدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران والتدريب المتخصص.