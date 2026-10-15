1951 سيارة فقط.. نيسان تحتفل بمرور 75 عاماً على إصدار «باترول»

أعلنت المسعود للسيارات، عن وصول إصدار الذكرى السنوية الـ75 من نيسان باترول إلى صالات عرضها، ودعت عملاءها لحجز هذا الإصدار.

ويأتي هذا الإصدار مخصصاً لدول مجلس التعاون الخليجي، بإنتاج مبدئي محدود يبلغ 1.951 سيارة، في إشارة إلى ظهور هذا الطراز لأول مرة في عام 1951. وقد جرى تطويره بالاستناد إلى فئة «بلاتينوم V6TT».

وقال بشير جميل، الرئيس التنفيذي للعمليات في المسعود للسيارات: «يتجلى إرث نيسان باترول في أجيال العملاء الذين يواصلون اختيارها. إذ تطورت على مدى عقود، مع احتفاظها بالقدرات الاستثنائية والشخصية الأصيلة التي أكسبتها مكانتها المرموقة. ويحتفي إصدار الذكرى السنوية الـ75 بهذا الإرث وبالرابطة الراسخة التي تجمع باترول بأهالي أبوظبي. ونفخر في المسعود للسيارات بكوننا جزءاً من هذه المسيرة، ونتطلع لاستقبال عملائنا في صالات عرضنا للاطلاع على هذا الإصدار الذي يمثل محطة بارزة في تاريخ باترول».

ويجسد إصدار الذكرى السنوية الـ75 عقوداً من عراقة إرث باترول الممتد، عبر تفاصيل تصميمية مستوحاة من المنطقة. ولابتكار هوية تصميمية ترتبط بالشرق الأوسط، طورت نيسان لوناً خاصاً من الذهبي النحاسي، استوحت تفاصيله من الأضواء الذهبية التي تنعكس على المناظر الصحراوية، ليعكس روح المنطقة ويمنح السيارة طابعاً دافئاً وفاخراً يجمع بين الأناقة والرقي.

يتوفر الإصدار بخمسة ألوان خارجية مختارة، تقترن جميعها بتفاصيل مميزة باللون الذهبي النحاسي على إطارات مصابيح الضباب، وقضبان الشبك الأمامي المزدوجة، وفتحات التهوية الجانبية، بالإضافة إلى شعار نيسان الأمامي والخلفي وعلى العجلات، وشارة «باترول» في الخلف وعلى القائم الخلفي (D-pillar). كما تحل لمسات الكروم الداكن محل عناصر الكروم التقليدية لتعزيز حضور السيارة المهيب، وتتكامل معها عجلات الألمنيوم المعالجة بطلاء أسود شفاف.

تبرز شعارات الذكرى السنوية الـ75 على الخط الجانبي للهيكل والشبك الأمامي، فيما تحمل الجهة الخلفية شارة حصرية تميز هذا الإصدار. وعند فتح الأبواب، تُسقط إضاءة ترحيبية على الأرض عبارة «Patrol Since 1951» إلى جانب رسم مستوحى من الكثبان الرملية.

أما من الداخل، فتمنح المقصورة بلونها العنابي الخاص أجواءً راقية ومميزة، فيما تمتد لمسات باللون الذهبي النحاسي إلى عجلة القيادة لتعكس هوية التصميم الخارجي. وتضيف تفاصيل الكروم الداكن مزيداً من الفخامة، إلى جانب نقوش الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على لوحة القيادة أمام الراكب ومساند الرأس. وتكتمل التفاصيل الحصرية بعتبات أبواب مضاءة تحمل شعار الذكرى السنوية الخامسة والسبعين، بالإضافة إلى حصائر أرضية المقصورة وحصيرة صندوق الأمتعة التي تحمل نقوشاً خاصة بهذه المناسبة، إلى جانب إضاءة محيطية باللون الذهبي النحاسي كإعداد قياسي، وحافظة جلدية لمفتاح السيارة يتناغم مع اللون العنابي للمقصورة.