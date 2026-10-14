شركات الرقائق تعزز أداء مؤشر «نيكاي»

تعافى مؤشر «نيكاي» الياباني الأربعاء من الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، في حين أثرت انخفاضات أسهم البنوك سلبا على المؤشر «توبكس».
وارتفع مؤشر «نيكاي» 0.61 % إلى 68193.13 عند استراحة منتصف النهار، بعد أن أنهى تداولات أمس على انخفاض 1.8 %، فيما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.05 % إلى 4108.8 نقطة.
وارتفعت أسهم شركتي «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 1.19 % و0.78 % على الترتيب، كما ارتفعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» 2.15 %.