شركات الرقائق تعزز أداء مؤشر «نيكاي»

تعافى مؤشر «نيكاي» الياباني الأربعاء من الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة مع ارتفاع أسهم شركات ​الرقائق الإلكترونية، في حين أثرت انخفاضات أسهم البنوك سلبا على المؤشر «توبكس».

وارتفع مؤشر «نيكاي» 0.61 % إلى ‌68193.13 ⁠عند استراحة منتصف النهار، بعد أن ‌أنهى تداولات أمس على انخفاض ​1.8 %، فيما انخفض ⁠مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.05 ⁠% إلى 4108.8 نقطة.

وارتفعت ​أسهم شركتي ‌«أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» المرتبطتين بصناعة الرقائق ​الإلكترونية 1.19 % و0.78 % ​على الترتيب، كما ارتفعت أسهم ⁠مجموعة «سوفت بنك» 2.15 %.