«الأنصاري للصرافة» تختبر الذكاء الاصطناعي الصوتي

أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، واستكشاف فرص توسيع نطاق استخدامها، في ظل توجه دبي إلى تسريع تبنّي الشركات لأنظمة ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام.

تأتي هذه المبادرات في إطار مشاركة الأنصاري للخدمات المالية في برنامج تابع لحكومة دبي، تعهدت من خلاله 11 شركة مقرها دبي بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها، بدعم من غرف دبي.

وتعمل الأنصاري للخدمات المالية على تقييم السبل التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي تسريع انظمتها الداخلية، مثل نظم الامتثال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء.

كما تتعاون المجموعة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودائرة المالية في دبي، لدعم التحول نحو اقتصاد لا نقدي.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يمثل عملنا على تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي خطوة نحو تطبيقات أكثر تقدماً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المساعد. ونتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في خدمة العملاء والعمليات الداخلية. وتتمثل أولويتنا في تطوير حلول موثوقة وقابلة للتوسع، تتناسب مع طبيعة أعمالنا في قطاع مالي يخضع لأطر تنظيمية دقيقة.

وأضاف: نعمل عن كثب مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لدعم الأولويات الوطنية وتطبيق المتطلبات التنظيمية عبر مختلف عملياتنا. وانطلاقاً من توجيهاتها، نركز على تقديم خدمات مالية موثوقة تلبي احتياجات عملائنا.

من جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيقنا لمساعدة العملاء على الوصول إلى الخدمات وإنجاز المهام الاعتيادية بسهولة أكبر. وينصب تركيزنا التشغيلي على الدقة، وتقديم إرشادات واضحة، وضمان سهولة الوصول إلى فريق خدمة العملاء متى احتاج العميل إلى مساعدة مباشرة.