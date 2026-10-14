استقرار أسعار الذهب و تراجع المعادن النفيسة الأخرى

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4161.05 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4185 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 59.12 دولار، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1656.08 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1124.39 دولار.