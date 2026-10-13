«كاسوميغاسيكي» اليابانية تتوسع في الإمارات

كشفت «كاسوميغاسيكي» للتطوير العقاري عن نهجها في السوق الإماراتية، والذي يتمحور حول الجودة وراحة البال والابتكار الهادف. ويشكّل هذا الإعلان فصلاً جديداً في مسيرة المجموعة بالإمارات، استناداً إلى حضورها الراسخ وخبرتها كمستثمر في القطاع العقاري.

ومن خلال كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تتجه المجموعة نحو إنجازات جديدة في السوق المحلية عبر تطوير مشاريعها العقارية الخاصة، وفق نهج يجسّد المعايير اليابانية في الجودة والعناية والرؤية طويلة الأمد التي لطالما شكّلت ركائز استراتيجيتها في القطاع العقاري.

تأتي هذه الخطوة في وقت بات فيه المشترون والمستثمرون في دولة الإمارات يولون اهتماماً متزايداً لجودة البناء وكفاءة الاستخدام وموثوقية التسليم والأداء طويل الأمد للأصول العقارية، إلى جانب الاعتبارات الأساسية الراسخة مثل التصميم والموقع.

وانطلاقاً من هذه المتطلبات، تبدأ كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري كل مشروع بدراسة معمّقة تشمل الموقع، واحتياجات الأشخاص الذين سيعيشون فيه، والتحديات التي ينبغي على المشروع معالجتها. ولا تُتخذ القرارات المتعلقة بالتصميم والمواد والتكنولوجيا وآليات التنفيذ إلا بعد تكوين فهم متكامل لهذه العناصر، بحيث يستند كل قرار إلى أسس واضحة ومدروسة؛ وهي منهجية دقيقة تطلق عليها الشركة اسم «فن المعرفة».

وتتجسّد هذه الرؤية أيضاً في القيم الثلاث التي تتبناها كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري. فالإرث الياباني بالنسبة للشركة لا يقتصر على كونه مرجعاً جمالياً أو مصدر إلهام للتصميم، بل يشكّل جزءاً أصيلاً من نهجها في الحوكمة وصنع القرار والتصميم والالتزام طويل الأمد.

وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري: هناك فارق كبير بين الاستثمار في مبنى وتطويره من الأساس؛ فبصفتنا مستثمرين، كنا نقيّم أعمال الآخرين، أما كمطوّر عقاري، فنحن اليوم مسؤولون عن كل تفصيل، بدءاً من المخطط الأول ووصولاً إلى تسليم المشروع، بل وعلى امتداد السنوات التي تليه. ونحن نتحمل هذه المسؤولية في الإمارات انطلاقاً من إيماننا بأن المشترين هنا باتوا يتطلعون إلى هذا المستوى من الالتزام من كل مطوّر عقاري، ونعتزم أن نكون عند مستوى هذه التطلعات.

وتتبنّى «كاسوميغاسيكي» فلسفةً ثابتة لا تتأثر باختلاف الفئات السعرية لمشاريعها. فمهما تنوّعت المشاريع من حيث الفئة أو الطابع المعماري، يظل كل منها انعكاساً لموقعه واحتياجات الأشخاص الذين صُمّم من أجلهم، مع الالتزام بالمعايير ذاتها في الجودة والعناية على المدى الطويل والابتكار الهادف. وبينما يحافظ المطوّر على نهجه وقيمه الراسخة في جميع مشاريعه، يتميّز كل مشروع بشخصيته وهويته الخاصة.

وتسترشد جميع المشاريع أيضاً بفلسفة كاسوميغاسيكي كابيتال المتمثلة في «تحويل التحديات إلى قيمة»، والتي تنطلق من تحديد الفجوات والاحتياجات في السوق، ثم توظيف رأس المال والتصميم والخبرات التشغيلية لتقديم حلول تلبيها. وبالنسبة للسكان، ينعكس ذلك في استثمار المساحات بكفاءة أكبر، وتعزيز متانة البناء، وتطوير مجتمعات أكثر تكاملاً، وضمان استمرارية الاهتمام بالمشروع من مرحلة التسليم إلى مراحل التملّك على المدى الطويل.