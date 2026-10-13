«فيتش»: ارتفاع عوائد السندات يضيف 4 تريليونات دولار إلى ديون الدول المتقدمة

حذّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يزيد صعوبة احتواء أعباء الديون في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، في ظل تحديات مالية متنامية تواجه دولاً من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء إن عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في أكبر 10 اقتصادات متقدمة ارتفعت بمتوسط 81 نقطة أساس منذ بداية العام.

وأوضحت أن هذا الارتفاع في العوائد سيسهم في زيادة إجمالي الديون الحكومية في الأسواق المتقدمة عموماً بنحو 4 تريليونات دولار، ليتجاوز 75 تريليون دولار، أو نحو 68.5 تريليون دولار عند احتساب أكبر 10 اقتصادات فقط.

وأضافت «فيتش» أن متوسط عائد السندات لأجل 10 سنوات في أكبر الاقتصادات المتقدمة يتجاوز حالياً متوسط سعر الفائدة على الديون القائمة بمقدار 161 نقطة أساس، مما يزيد صعوبة خفض مستويات الدين أو حتى تثبيتها.