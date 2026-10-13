شركات السلع الفاخرة الأوروبية تخسر 350 مليار دولار من قيمتها السوقية

فقدت أكبر 10 شركات أوروبية للسلع الفاخرة نحو 350 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع الآمال بانتعاش القطاع واستمرار ضعف الطلب في الصين، التي كانت محركاً رئيسياً لنمو الإنفاق العالمي على هذه المنتجات.

وتعرضت أسهم القطاع لضغوط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أعلنت مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية تراجعاً في مبيعات قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع، مع استمرار التركيز على أداء السوق الصينية.

واقتربت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 4 شركات أوروبية في القطاع: «إل في إم إتش» و«هيرميس» و«كيرينج» و«ريتشمونت»، من الانخفاض إلى النصف منذ عام 2024 تقريباً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتواجه شركات السلع الفاخرة تحديات متزايدة في الصين، التي كانت في السابق أحد أبرز محركات نمو الإنفاق العالمي على منتجات القطاع، لكن تباطؤ الاقتصاد الصيني والظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة أضعفا أداء هذا السوق.