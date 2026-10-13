«إنفيديا» تضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في أوروبا

تعتزم «إنفيديا» الإعلان عن استثمار ملياري دولار في أوروبا خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة «جنسن هوانج» خلال فعالية في باريس اليوم الثلاثاء، في مستهل جولة تشمل لندن وبرلين.

وقال «هوانج» إن الاستثمارات الجديدة تضاف إلى نحو 8 مليارات دولار ضختها الشركة في القارة العجوز خلال العام الماضي، كما أعلن عن تمويل شركات فرنسية ناشئة، هي «دوكتوليب» و«جينيسيس إيه آي» و«بيجمنت» و«إنتالبيك».

ودافع «هوانج» عن مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه قادر على تعزيز النمو الاقتصادي مع إمكانية تطويره بأمان.

كما طرح النماذج مفتوحة المصدر باعتبارها وسيلة تتيح لأوروبا تقليص الفجوة مع الولايات المتحدة في هذا المجال، نظراً إلى انخفاض تكلفة استخدامها وإمكانية تكييفها مع الاحتياجات المحلية، بما يشمل اللغات ومتطلبات السيادة التقنية.