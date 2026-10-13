أسعار الغاز الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى لها منذ قرابة 4 سنوات، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واقتراب فصل الشتاء.

ولامست عقود الغاز الأوروبي 87.20 يورو لكل ميجاواط في الساعة في وقت سابق من التعاملات، لتواصل الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، في ظل انخفاض مخزونات الوقود، الذي يستخدم على نطاق واسع لغرض التدفئة، عن مستوياتها المعتادة في السنوات القليلة الماضية.

وارتفع سعر الغاز في القارة العجوز من نحو 32 يورو لكل ميجاواط ساعة عشية حرب إيران إلى مستوياتها الحالية، وهي الأعلى منذ تداعيات حرب أوكرانيا عام 2022، مع تراجع تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وتصاعد الارتفاع هذا الأسبوع بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الأحد الماضي أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة، وذلك بعد يومين من إعلانه التوصل إلى اتفاق مع موسكو لاستيراد الديزل الروسي.