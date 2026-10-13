سهم مايكروسوفت يتجه لتسجيل أول إغلاق قياسي منذ عام

يتجه سهم "مايكروسوفت" لتسجيل أول مستوى إغلاق قياسي منذ عام، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الشركة وموقعها التنافسي في قطاع الذكاء الاصطناعي، ما عزز موجة صعود السهم المستمرة منذ أربعة أشهر.

وصعد السهم بنسبة 1.8% إلى 551.13 دولار لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 4.07 تريليون دولار.

وفي حال حافظ السهم على مكاسبه حتى نهاية الجلسة، فسيكون ذلك أول إغلاق قياسي له منذ أكتوبر 2025. وارتفع السهم بأكثر من 50% منذ تسجيل أدنى مستوياته في يونيو الماضي، مضيفًا نحو 1.5 تريليون دولار إلى القيمة السوقية للشركة.