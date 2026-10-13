مؤسس موديرنا يدعو إلى تنظيم عاجل لوكلاء الذكاء الاصطناعي

دعا نوبار أفايان، مؤسس شركة "موديرنا"، إلى الإسراع في تنظيم نماذج وكلاء الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن انتظار وقوع كارثة قبل التحرك قد يؤدي إلى تكرار أخطاء صناعة الأدوية في الماضي.

وشبّه أفايان المخاطر المحتملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بمأساة عقار "ثاليدوميد" خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حين أدى استخدامه من جانب نساء حوامل إلى تشوهات خلقية لدى المواليد.

وقال خلال مشاركته في "منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد" الثلاثاء، إن الشركات التي تسعى إلى تحقيق أرباح من وكلاء الذكاء الاصطناعي يجب أن تتحمل مسؤولية ضمان سلامة هذه الأدوات قبل طرحها تجارياً.

وأضاف أن التنظيم ينبغي أن يستهدف الوكلاء الذين يجري تسويقهم واستخدامهم خارج نطاق الأنظمة الداخلية للشركات، مشدداً على ضرورة دراسة كيفية إخضاع هذه التقنيات للرقابة بعناية.